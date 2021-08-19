當沖助長違約交易？ 金管會統計至7月底僅590人違約

當沖降稅確定再延長三年，市場擔憂當沖降稅恐提高違約交易風險，而根據金管會統計，截至 7 月底為止僅 590 人當沖違約交易，與當月平均約 21 萬人做當沖交易相比人數並不多，當沖違約互抵金額約 1.12 億元，占總成交金額比重約百萬分之 1.83。

根據金管會統計，至今年 7 月底，以 138 個交易日計算，平均每天約 4.27 人違約。

金管會證期局副局長郭佳君說，7 月當沖占交易比重達 4 成，確實比過去增加，但實際上大盤交易量也相對增加，且進一步與日、韓當沖比重動輒 7、8 成相比，台股當沖比重並不算高。

至於外界質疑的當沖造成股市高度波動，郭佳君則說，根據近年證交所實證分析，當沖投資人大多在股價低點時買進，股價上漲時再賣出，與大盤指數波動沒有關聯性，也不至於成為助漲助跌的因素。

郭佳君表示，當沖比重雖高達 4 成，但多半集中在特定產業，例如航運、鋼鐵等，而證交所與櫃買中心也有相關示警機制，8 月 27 日起，只要個股當沖比重超過 6 成，就會公布注意交易資訊。

根據規定，券商必須針對投資人當沖交易有妥適的控管機制，包括：一、受託開立帳戶需開戶滿 3 個月，二、近一年委託買賣要滿 10 筆以上，三、當沖買賣金額要列入當天買賣額度控制，且當日沖銷互抵金額不可在當日循環使用。