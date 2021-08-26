不打疫苗就回家 強制員工接種的美企逐漸增加

據《彭博》報導，美國 FDA(聯邦食品和藥物管理局) 才剛批准輝瑞和 BioNTech 的新冠疫苗，多家美國企業已準備強制要求員工接種。

未來，不願接種疫苗的美國人，在工作、購物和玩樂的場所上都受到更多限制。

在金融業發達的紐約，高盛要求銀行家提出接種疫苗的證明。CVS Health Corp. 本周強制要求企業員工和工作上會接觸病患的人員接種疫苗， 雪佛龍公司和 Hess Corp. 提高對墨西哥灣石油平台員工的要求。

迪士尼宣布，與其在佛羅里達州大約 40000 名遊樂園工作的工會員工，在接種疫苗一事達成協議。 達美航空則選擇了另一種途徑，表示員工如果在 11 月 1 日前未接種疫苗，每個月要繳納 200 美元的罰款，是首家祭出罰款要求員工打疫苗的大型公司。

達美航空宣布這一消息的前一周，德意志銀行要求員工，他們必須完全接種疫苗後才能進入其美國的交易大廳。

如此嚴格的要求在美國相對較少，因為公司和政界人士並不想激怒對疫苗及其他公衛措施持有敵意的人群。

在政府部門，19 個州加上首都華盛頓和波多黎各，已經要求至少一些員工接種疫苗或接受定期檢測。

馬里蘭大學公共衛生學院教授 Sandra Crouse Quinn 表示，她預計公共和私人機構之間會快速推出類似行動，這些機構對疫苗接種上有更高的支持。

美國深陷 Delta 變種病毒打擊，超過 1 億符合條件的居民仍未完全接種疫苗。美國醫學會主席 Gerald Harmon 表示，社會與 Covid 疫情的鬥爭可能會持續數年，在這場鬥爭中重新佔據上風的方法，將是接種疫苗。

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