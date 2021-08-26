Delta疫情令經濟數據太悲觀 股市恐將迎來修正

近期經濟數據一直低於預期，但一些跡象表明這種情況即將逆轉，而這會是股市福音。

花旗集團經濟驚喜指數 (衡量經濟數據超出或低於預期程度的分數) 後疫情經濟復甦時期首次跌入負領域，最近處於負 37，相較復甦期峰值在 250。

數值驟降背後的關鍵因素以及其預示的經濟疲軟來自 Delta 變種新冠病毒。因 Delta 引起的新一波疫情削弱了海外工業生產，中國更甚至關閉了最大港口之一，使各企業難以取得所需的供應。

由於美政府向經濟挹注數兆美元刺激資金，令人擔憂的通膨可能會吞噬消費者需求。根據 RBC 資本市場數據，經濟學家目前估計，美國今年經通膨調整的 GDP 成長將約莫 6%，較 6 月時估計的 6.5% 下降。

根據 Leuthold Group 的數據，該經濟驚喜指數目前已低於其史上 80% 水準，儘管 10 年期公債殖利率本月上升，但該指數仍下降。

然而 Leuthold 表示，殖利率上升通常是樂觀的訊號，從歷史上來看，在殖利率上升後 5 個月，經濟數據就會開始優於預期。

在這 5 個月期間，S&P 500 指數已以平均 31% 的年化成長率上升。

但可以肯定的是，股市不太可能一帆風順。分析師正在提高對少數公司的獲利預測，美銀則認為近期經濟活動疲軟對股市不利，修正可能即將到來。