專家：市場抄底情緒強勁 空頭所剩不多

在 2021 年全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 開展之前，美股在週三 (25 日) 續創歷史新高，有專家樂觀看待美股，並表示目前市場中的空頭已經不多。

標準普爾 500 指數和納斯達克 100 指數在週三上漲，兩個指數均創下歷史新高。受惠於美國公債殖利率和原油上漲，由金融和能源板塊領漲。

BCA Research 首席美國股票策略師 Irene Tunkel 表示：「市場中剩下的空頭不多了。」她說道，隨著越來越多的人逢低買進，像上週那樣的回調的深度變得越來越淺，市場抄底買入的情緒十分強勁。

報導中指出，面對 Delta 變種病毒導致的確診病例數上升，企業收益、擴大疫苗接種和貨幣政策的支持都幫助修復了市場情緒。然而，美聯準會開始縮減購債的步伐仍然是一個關鍵的焦點問題，市場期望在週五能聽見 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 更加明確的對話。

City Index 高級金融市場分析師 Fiona Cincotta 表示，投資者對 Fed 是否會宣布縮表一直游移不定，目前的共識是，有鑑於確診病例數不斷上升，Fed 的縮表可能將推遲到秋季末。

有部分顧問認為，開學季銷售強勁是年底消費旺季的良好預兆。研調 Influence Central 創辦人 Stacy DeBroff 表示，從沃爾瑪到目標百貨，每個人都在試圖利用開學季讓人們走進商店。

業界預估今年全美開學季總支出將突破 1000 億美元，較去年同期成長 6.4%，去年學校、學院和辦公室消費大多局限於電腦螢幕。