新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

蘋果醫療保健業務受挫 HealthHabit部門面臨裁員

蘋果醫療保健業務受挫 HealthHabit部門面臨裁員 (圖片：AFP)
蘋果醫療保健業務受挫 HealthHabit部門面臨裁員 (圖片：AFP)

週四 (19 日) 蘋果醫療保健業務受挫，蘋果傳出正縮減其健康部門的一個關鍵專案 (即 HealthHabit 應用程式) 規模，50 多名員工面臨裁員危機。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 曾表示，該公司對人類的最大貢獻將在健康領域。

蘋果有意顛覆醫療健康領域，2016 年展開「Casper」的醫療計畫，買下總部 Apple Park 附近的診所，並有數百名工程師、科學家、醫生、設計師等組成的團隊，還研發了 HealthHabit 應用程式，將與診所相關的一些研究成果轉化為產品。

HealthHabit 被作為 Apple Health 部門的一個專案，有 50 多名員工於此專案中工作，負責監督蘋果自家員工的健康功能，然而，由於有關數據使用的問題，開發此項目已陷入停滯。

多位消息人士指出，蘋果正縮減 HealthHabit 規模，一些員工若在蘋果內部找不到其他職位的話，將面臨被解僱的風險。

儘管 HealthHabit  仍持續運作，只不過員工和功能將減少，但團隊規模較小，最終可能完全關閉該專案。

先前已傳出蘋果 (AAPL-US) 健康部門的業務重心已轉向其熟悉的領域，包括 Apple Watch 等設備的銷售。

相關個股

我要存股立刻下單

延伸閱讀

相關新聞

coinpionex