拜登今召開網路安全會議 偕科技、能源與金融CEO商討資安議題

美國總統拜登 (Joe Biden) 週三 (25 日) 將與科技、金融、保險、能源與教育各大領域 CEO 會面，討論如何因應日益猖獗的網路安全威脅。

一位高級政府官員表示，亞馬遜、蘋果、摩根大通、美國銀行、旅行家集團及 PG&E 等多家公司執行長將出席本次白宮會議，與拜登總統討論如何改善美國網路安全，拜登內閣和國安團隊也將參與本次會議，與各項產業高層進行分組討論。

據外媒報導，分組會議分為三大主題。首先，能源、水和金融服務業領導人將就「關鍵基礎建設彈性」進行討論，並由國土安全部長馬約卡斯 (Alejandro Mayorkas) 和能源部長格蘭霍姆 (Jennifer Granholm) 主持。

科技和保險業領導人將就「建立長期網路安全」議題，由商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 和小企業管理局長古茲曼 (Isabel Guzman) 主持，教育業領導人將參與由國家網路總監 Chris Inglis 主持的「網路安全勞動力」議題。

政府官員指出，週三會議將推出強化網路安全實踐的具體步驟，目標為解決造成網路安全漏洞的根本原因。

為因應日益盛行的網路犯罪與攻擊，拜登政府已在 5 月簽署行政命令，要求 IT 服務供應商一旦偵測到可能影響美國網路安全的攻擊行動，必須與政府共享相關資訊，以加強聯邦政府系統和資料的網路安全。

以下為 CNBC 整理參與本次會議的完整名單：