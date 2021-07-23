駭客網攻？Fed、微軟、亞馬遜等全美大規模網站當機

台北時間週五 (23 日) 凌晨起，全美眾多網站與服務出現大規模當機，主因是全球最大雲端遞送平台 Akamai 營運的 Edge DNS 服務出現問題，影響範圍有亞馬遜、聯準會、美國銀行、好市多、聯邦快遞等多個網站。

週五 (23 日) 凌晨，多家主要網站出現大規模當機和下載延遲問題，主要是因為 Akamai 營運的 Edge DNS 服務出現問題。

全美各地客戶通報 Akamai 營運的 Edge DNS 服務出現問題 (圖片：Downdetector)

根據斷線問題追蹤網站 Downdetector 顯示，聯準會官網、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、甲骨文 (ORCL-US)、聯邦快遞 (FDX-US)、金融服務公司富達 (Fidelity) 和嘉信 (Charles Schwab)、美國銀行 (BAC-US)、Airbnb (ABNB-US)、Discover (DFS-US)、UPS (UPS-US)、家得寶 (HD-US)、好市多 (COST-US)、達美航空 (DAL-US)、Playstation Network 等企業。

(圖片：STEAM 網站截圖)

Akamai 最早發布的聲明提到：「我們正在積極調查此問題，如有疑問或受此影響，請聯繫 Akamai 支援服務。為節省您寶貴時間，我們將為您提供最新公告，並可能隨時變更、修正和更新。」

約莫半小時以後，Akamai 發布最新聲明稱：「我們已解決了這個問題，並且大多數客戶網站應開始恢復正常。」

Akamai 還補充：「網路中斷問題不是源於網路攻擊... 我們將繼續進行監控，以確保完全降低影響。」

(圖片：聯準會官網截圖)

週四 (22 日) 美股午盤起，Akamai (AKAM) 股價小幅下滑，截稿前，該股票下跌 0.58% 暫報每股 116.94 美元。