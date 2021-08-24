【郭恭克專欄】美、台經濟基本面仍有撐 多頭趨勢回檔波應擇優站多方

外資自 5 月起連續四個月大量賣超台股，台股 7 月下旬自歷史最高點 18,034 點拉回整理，拉回整理的波段最低點 16,248 點，距離五月國內疫情快速增溫後的拉回整理波段最低點 15,159 點，仍有近 1100 點距離，若還原上市公司除息導致指數下降點數，此波回檔幅度顯然不若五月嚴峻。

事實上，外資自 2021 年初以來，僅 4 月買超 574 億，其餘 7 個月全部賣超，累計年初至 8 月 24 日止，共計賣超台股 5656 億，台股上漲 13.63%。2020 年亦大量賣超台股 5395 億，台股上漲 22.8%。兩年合計賣超 1.1 兆，但台股卻持續維持多頭的上漲趨勢。我國這兩年經濟基本面表現優異，上市櫃公司獲利迭創新高，股價自然呈現多頭趨勢，但卻也成為外資實現獲利、彌補其他市場虧損的提款機。

外資 2020 年大量賣超台股 5395 億，淨匯出 49.11 億美元，但台幣匯率升值 5.36%；外資自 2021 年初至 8 月 23 日止，共計賣超台股 5656 億，台幣匯率升值 1.8%，前 7 月淨匯入 74.02 億美元，顯示外資其實仍未將賣超台股取得的資金大量匯出。

圖、台股年 K 線與外資買賣超及台幣匯率 K 線對照圖

上市櫃公司第 2 季財報公告結果出爐，受惠電子、傳產漲價效應持續及金控獲利推升，全體合計獲利達 9,985.88 億元，季增 1.1%，年增 77.7%，創單季歷史新高；總計上半年獲利為 1.98 兆元，年增 114%，同步創歷史最佳成績。統計全體公司第 2 季獲利達 9,985.88 億元，季增 1.1%，年增 77.7%，為歷年單季新高。上半年總獲利達 1.98 兆元，較去年同期大增 114%，也改寫新高。

我國累計前 7 月出口 2,448.7 億美元、進口 2,071.4 億美元，年增 31.51% 及 29.87%，前 7 月出、進口同步創歷年同期新高，為金融海嘯復甦後的難得貿易盛況。前 7 月累計資本設備進口年增 31.4%，資本設備進口成長動能依舊強勁，顯示企業擴充資本投資意願仍強。

表、臺灣進口貨品結構統計表

2021 年 7 月外銷接單年增 21.36%，連續第 17 個月年增率正成長，累計前 7 月外銷接單年增 36.16%，較前 6 個月累計外銷接單金額年增 39.19% 下降，顯示進入下半年因 2020 年下半年低基期因素漸漸降低，但外銷接單成長動能依舊強勁。前 7 月整體外銷接單以美國占 29.2% 最高，其次是中國及香港地區占 26.5%，歐洲則占 19.3%。美國市場仍是我國最大終端消費商品外銷地區，對我國經濟景氣榮枯具決定性影響力。

行政院主計總處大幅上修 2021 年台灣經濟成長率至 5.88%，因出口受疫情影響有限，出口和投資表現均優於預期，較 6 月預測數 5.46% 大舉上修 0.42 個百分點，創下 2011 年以來的近 11 年新高，因疫情升溫遭受衝擊的內需市場，可望在第四季再度恢復活力，2022 年經濟成長率則預估為 3.69%。

美國聯準會 7 月會議紀要釋放可能於第四季啟動縮減購債規模。截至 7 月，過去 15 個月新增非農業就業人口合計為 1,666 萬人，為 2020 年 3、4 月的減少人數合計數 2236.2 萬人的 74.5%。7 月非農業新增就業人口從 6 月的增加 93.8 萬人，提高為增加 94.3 萬人，顯示美國就業市場持續好轉。

若以每月新增非農業就業人口達 90 萬人估計，總就業人口數到 2022 年元月就可以回到武漢肺炎爆發前的 2020 年 2 月水平。以此推估，美國聯準會於第四季底前啟動縮減購債規模的可能性將大大提高，Fed 會議紀要釋放第四季將啟動縮減購債，其實早就可以合理預期。

少數分析者在美國七月零售額月減 1.1%，論斷美國內需市場已減弱，恐怕過於武斷。美國消費總額佔美國 GDP 結構比重約七成，其中零售額佔整體消費約四成。而其中美國汽車銷售佔耐久財訂單約六成，占整體零售額約兩成，顯示汽車生產因晶片零組件短缺致供應不足，汽車銷售量至 7 月已連續三個月明顯下降，導致影響美國零售額銷售單月負成長相當明顯。

美國零售銷售額 7 月雖月減 1.1%，但年增率仍 15.78%，且連續第 14 個月年增率正成長，顯示美國零售銷售事實上仍處於擴張成長狀態。美國零售額銷售年增率自 4 月的年增 53.42%，連續 4 個月下滑至 7 月的年增 15.78%，僅表示聯邦政府現金支票刺激效應減弱，但並非表示美國內需消費市場已走弱。

美國房市成交量自 2020 年 10 月的高峰滑落，主因為房屋供不應求導致 2 月至 5 月成屋成交年率戶數回落，但成屋賣出所需天數持續縮短。受疫情影響居家辦公、搬離市區公寓、長期低利率等造成房市需求不墜，房價中位數年增率截至七月止連續 113 個正成長，平均房價更因供需失衡而續創新高。

美國無論是製造業或非製造業採購經理人指數 (ISM) 均已連續第 14 個月穩定高於代表景氣擴張的 50 以上，對照美股長期實證觀察，當 ISM 採購經理人雙指數均穩定高於 50 的環境下，美股並不具備空頭循環的經濟基本面條件。預期美國聯準會將於第四季啟動縮減 QE 之每月 1200 億美元購債規模，但美國 10 年期公債殖利率卻自 8 月中旬高點 1.36% 走低至 8 月 23 日的 1.25%，顯然市場對聯準會可能縮減購債規模反應冷淡。

綜合以上分析，無論從我國經濟基本面現況，抑或對我國外銷出口消長具決定性力量的美國總體經濟數據觀察，美、台股市目前均尚不具備走入空頭循環的基本面條件。台股年線趨勢維持穩定上揚趨勢，在基本面、資金面大環境仍未改變，多頭循環的回檔波仍應擇優站在多方。