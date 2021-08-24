【袁志峰專欄】港股反彈力弱，易跌難升

今天推介 - 中遠海控 (1919), 上日收市 $14.40

1) 股市前景

恒指昨日回升 1.0%，但收市價較日中高位低 1.4%，反映部份投資者趁反彈積極減持。南向資金淨流入金額不多，主要淨買入電力股及持續回購股份的騰訊 (700)。京東 (9618) 二季度盈利按年倒退，估計股價有下行壓力。港股前景不明朗，短線操作需謹慎，建議關注績優股及國策支持的行業包括電動車、半導體、光伏及風電板塊。

今天推介是中遠海控 (1919) — 主要從事集裝箱航運及集裝箱碼頭業務。公司去年盈利約 99.3 億元 (人民幣 · 下同)，每股盈利 0.81 元，淨負債 424 億元，賬面值 439 億元，即每股賬面值 3.58 元。7 月初發盈喜，預計今年中期盈利為 371 億元，即每股中期盈利 3.01 元，反映二季度盈利創新高，達 217 億元，環比增加 41%。現價約為中期盈利的 4.0 倍及中期每股賬面值的 1.83 倍。由於集裝箱航運市場持續向好，運費基本處於歷史高位，預期三季度盈利仍可維持高水平。建議買入，目標價 16.5 元，止損價 13.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 320 點，早段拉升，最多曾漲 609 點，隨後單邊下行，午後漲幅曾收窄至 187 點，收報 25109 點，升 259 點或 1.05%。成交額按日減 17% 至 1698 億元，7 月份日均成交額 1840 億元。港股通南向資金轉淨買入約 4 億元，包括淨買入 21 億元騰訊 (700) 及 6 億元華潤電力 (836) 股份，淨賣出 4 億元美團 (3690) 股份。8 月以來淨賣出 37 億元，7 月淨賣出 635 億元。

藍籌股 40 升 17 跌 1 持平。藥明生物 (2269) 及阿里健康 (241) 漲逾 7% 及 6%，為升幅最大藍籌。其次是碧桂園服務 (6098)、港交所 (388) 及安踏體育 (2020) 升逾 5%。萬洲國際 (288) 及比亞迪 (1211) 漲逾 4%。石藥 (1093)、小米 (1810)、信義光能 (968) 及創科實業 (669) 升逾 3%。恒安國際 (1044) 及中石油 (857) 升 3%。被剔除恒指的交通銀行 (3328) 及阿里 (9988) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。中國平安 (2318)、中海油 (883)、華潤置地 (1109) 及龍湖集團 (960) 跌逾 1%。

恒生科指升 2.1%，收報 6021.27 點，成份股 25 升 5 跌。大型科技股普漲，網易 (9999)、小米 (1810) 及快手 (1024) 漲逾 5%、3% 及 2%，阿里 (9988) 跌逾 3%，為表現最差成份股。同程藝龍 (780) 及新東方在線 (1797) 跌逾 1%。京東健康 (6618)、金蝶國際 (268) 及阿里健康 (241) 漲逾 10%、7% 及 6%，為表現最好成份股。嗶哩嗶哩 (9626)、眾安在線 (6060) 及金山軟件 (3888) 升逾 5%。平安好醫生 (1833) 升近 4%。

板塊方面，線上醫療、軟件、電力、煤炭、光伏、風電、體育用品、電訊設備及航運股跑赢大市，漲幅居前。華潤電力 (836)、華能國際 (902) 及中國電力 (2380) 升 13%-23%。中國神華 (1088)、中煤能源 (1898) 及兗州煤業 (1171) 升 4%-6%。協鑫新能源 (451)、信義光能 (968) 及信義能源 (3868) 升 3%-5%。龍源電力 (916)、金風科技 (2208)、新天綠色能源 (956) 及大唐新能源 (1798) 升 7%-13%。安踏體育 (2020) 及李寧 (2331) 升逾 5%。中興通訊 (763) 及中通信服務 (552) 升 4%。中遠海控 (1919) 升 9%，中遠海發 (2866) 及太平洋航運 (2343) 升逾 3%。

周一上証指數高開高走，單邊上行，午後最多曾升 1.6%，收報 3477.13 點，升 1.45%。深証成指升 2.0%，科創 50 指數升 2.3%。滬深兩市總成交約 13200 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 700 億元。滬深股通北向資金轉淨買入約 18 億元，8 月以來淨買入 27 億元，7 月淨買入 108 億元。

3) 個股訊息

京東集團 (9618) 公布，截至 6 月底止第二季度，非公認會計準則下，歸屬普通股股東淨利潤為 46.27 億元 (人民幣 · 下同)，按年下跌 21.7%。期內，收入為 2538 億元，按年增加 26.2%。(信報)

京東物流 (2618) 公布，截至 6 月底止半年業績，按非國際財務報告準則，虧損 15.02 億元 (人民幣 · 下同)，上年同期盈利 19.83 億元。期內，營業額 484.72 億元，按年升 53.7%。(信報)

復星醫藥 (2196) 公布，截至今年 6 月底止，中期盈利 24.82 億元 (人民幣．下同)，按年增長 44.8%，每股盈利 97 分；不派中期息。期內，營業收入 169.52 億元，上升 20.9%。(信報)

騰訊 (700) 公布，昨日回購 23 萬股，每股作價介乎 432 元至 443.8 元，涉資 1.01 億元。(信報)

保利物業 (6049) 公布，截至今年 6 月底止，中期盈利 4.91 億元 (人民幣．下同)，按年增長 22.8%，每股盈利 89 分；不派中期息。期內，收入 51.53 億元，上升 43.1%。(信報)

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