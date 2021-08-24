特斯拉FSD最新測試版成效不彰 馬斯克發推文批評

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周一（23 日）在推特發文表示，公司最新發布的全自動輔助駕駛（FSD）9.2 測試版「其實不太好」，並表示 Autopilot/AI 團隊會盡快改進。

馬斯克在推特寫道：「在我看來，FSD 的 9.2 測試版其實不太好，但 Autopilot/AI 團隊正在努力盡快改進。我們嘗試替高速公路與城市街道規劃單一路線，但神經網路系統（Neural Network, NN）還需要經過大量訓練。」

在馬斯克批評自家的系統前，上周才透過特斯拉「AI 日」活動，吹捧特斯拉在自動駕駛與零組件方面的實力。

在上周的活動中，特斯拉展示一款超級運算晶片 「道場 (Dojo) 」，透過網路結構連接的分散式運算架構設計，具備高頻寬、低延遲等優勢實現自駕車技術。Dojo 能幫助訓練模型，從特斯拉車內鏡頭收集的影像、圖像識別各種物件。

特斯拉表示，今年下半年，FSD 將推出在城市街道駕駛的功能，該功能已一再延遲推出。雖然 FSD 的測試版已涵蓋城市街道自動駕駛功能，可惜目前還不完善也不完整。

特斯拉的 FSD 系統近期傳出好幾例行車事故，受到美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）調查。甚至有兩名美國參議員呼籲聯邦貿易委員會（FTC）調查特斯拉，稱該公司將 FSD 宣傳為完全自動駕駛，誤導消費者並危害大眾。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）剛上任的主席 Jennifer Homendy 表示：「無論是特斯拉還是其他公司，這些汽車製造商都有責任誠實地說出他們能達到什麼技術、無法做到什麼技術。」