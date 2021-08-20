特斯拉進軍日本電力市場 攜日企在北海道蓋儲能廠

美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 周四（18 日）表示，將與日本企業聯手在北海道打造儲能設施，以幫助穩定當地綠能電力系統供應。

特斯拉將與日本電力公司 Global Engineering 公司與工程公司 Ene-Vision 合作，打造與電力系統相連的 6 百萬瓦時（MWh）的儲電設施，大約可供應約 500 戶家庭用電。

特斯拉將提供 Megapack 電池技術，而 Global Engineering 將負責營運與電力販售，Ene-Vision 則負責工程、採購與施工，新的儲能設施預計在 2022 年夏季開始營運。

Global Engineering 稱，儲能設施大約耗資 3 億日圓（約 270 萬美元），也說該計畫能進一步擴大綠電發展，並透過發電機與蓄電池穩定電力供應，進而降低發電成本。日經報導（Nikkei）報導指出，特斯拉計畫以當地市場價格的五分之一出售電力。

特斯拉此舉正值日本欲往綠能發展之際，日本的目標是在未來 10 年內，讓太陽能、風力、水利與其他綠能發電占比，從目前的約五分之一提高至三分之一以上，大力推動減排措施。

特斯拉對此並未置評，不過該公司進軍日本電力市場確實有助加速該國綠能發展。然而這並不是特斯拉首次跨足能源產業的例子，早在日本之前，該公司在美國與澳洲都執行過類似計畫，但規模要大得多。

至截稿前，特斯拉股價下跌 1.26%，每股暫報 679.80 美元。