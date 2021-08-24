安聯伊爾艾朗：美股年底前不太可能大幅回檔 鮑爾本周應把Fed下一步說清楚

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 周一 (23 日) 表示，市場堅信聯準會 (Fed) 會保持貨幣寬鬆 (QE) 而持續逢低買進，因此他認為美股年底前不太可能大幅回檔。他並呼籲 Fed 主席鮑爾利用本周在央行年會致詞機會大膽說清楚 Fed 的下一步，以免最終被迫急踩剎車而傷及經濟。

伊爾艾朗接受 CNBC 訪問表示，交易員歷經過去幾次市場變動，只要回檔就迅速買進，美股上周歷經的「波動」就是證據，「這個市場需要遭遇一次重大震撼，才能擺脫這種行為制約。」

曾任太平洋資產管理公司 (PIMCO) 執行長的他說，交易員堅信 Fed 未來幾個月不會開始縮減購債，除非遇到迫不得已的情況，「這是很艱難的時期，但市場深信 Fed 立場極為鴿派。」

Fed 上周公布的會議紀錄顯示多數官員認為最快今年底前退場是合適的，證實市場最擔心的事。QE 退場加上 Delta 變異株衝擊復甦的疑慮，使美股三大指數上周周線收黑，但周一反彈。

鮑爾預定本周五在傑克森霍爾全球央行年會中發表線上演說，市場期待從中尋找 QE 退場的蛛絲馬跡。

鮑爾本周五將在全球央行年會發表線上演說。(圖: AFP)

伊爾艾朗認為，鮑爾應該把握機會，說清楚 Fed 接下來的政策動向，這才是為了美國經濟好。

他周一在英國金融時報發表評論，根據 MarketInsider 摘錄的內容：「鮑爾說明政策思路的時間拖得愈久，想保持 Fed 內部立場一致得挑戰就愈大，這將讓 Fed 面臨更高的風險，可能被迫在更失序的情況下踩剎車。選擇避而不談那條比較輕鬆的路，將讓美國經濟、金融穩定和全世界最強大央行的聲譽面臨風險。」

他認為，美國就業和通膨數據，已經讓好幾位聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員公開表示傾向早一點縮減購債，然而鮑爾尚未改變保持寬鬆更長一段時間的措辭。

德國商業銀行則預期，鮑爾不會談到縮減 QE 時間表，更不可能宣布採取縮減行動。

伊爾艾朗多次表示，Fed 所說的「暫時性」通膨可能持續得比意料更長久，Fed 應該展開 QE 退場，萬一最後被迫猛踩剎車，將是經濟和市場最不願見到的結果。