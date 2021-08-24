中國經濟成長疲軟+限鋼政策壓低鋼鐵產量 鐵礦砂價格下行壓力大

受到鋼鐵大國中國需求疲軟拖累，鐵礦砂自 7 月中旬以來已大跌近 40%，跌勢超乎預期。隨著中國實施限鋼政策以及經濟復甦出現疲軟跡象，華爾街預估鋼鐵產量接下來到年底前持續下滑，鐵礦砂價格將面臨更大下行壓力。

全球疫情再度升溫，可能會拖累全球經濟復甦，標普全球 (S&P Global) 數據顯示，鐵礦砂期貨上周四單日崩跌 15% 至每噸 130.2 美元，並創下去年 11 月以來新低，石油、銅在內的其它大宗商品價格也持續下跌。

摩根士丹利表示，儘管先前就預期到鐵礦砂價格將修正，且鐵礦砂行情經常暴起暴落，但仍對這次的下跌速度感到驚訝，自 13 年前鐵礦砂現貨報價制度建立以來，鐵礦砂價格從未出現如上周四如此劇烈的跌幅。

必和必拓 (BHP Group) 本月也表示，預計中國對鐵礦砂的中期需求將減弱，中國粗鋼產量可望趨於穩定，廢鋼產量將增加。

中國希望今年將鋼鐵產量保持在 2020 年的水平。顧問公司 Wood Mackenzie 分析師 Rohan Kendall 認為，這意味著中國需要在今年剩下時間大幅刪減鋼鐵產量。

中國官方數據顯示，7 月鋼鐵產量較去年同期下降 8.4%，是 2020 年以來首次出現單月下降。澳洲聯邦銀行認為，8 月至 12 月的產量要比去年同期減少約 12%，才能實現北京當局的目標。

此外，最近的數據表明，中國的經濟復甦正在放緩。工業、消費和投資活動月度指標均低於預期。中國為了尋求減少碳排放正計劃限制鋼鐵生產，中國鋼鐵業約佔中國碳足跡 15%。

Kendall 表示，今年中國推出疫情相關的刺激政策帶來的旺盛鋼鐵需求，進一步抬高鋼鐵價格，為鋼鐵廠提供盡可能多生產鋼材的動力，但中國的鋼鐵需求不會永遠保持成長，在成長轉為需求停滯、甚至緩慢下滑的過程中，該國政府正試圖介入管理。