鋰礦漲不停 Q4迎「雙旺季」行情更旺

鋰價漲勢不停歇，第四季進入消費電子與電動車「雙旺季」，鋰鹽需求將進一步擴大，恐使供應更加吃緊，帶動鋰價進一步向上。

日前澳洲一場拍賣會引發市場關注，澳洲礦商 Pilbara 首次公開拍賣一萬噸鋰輝石精礦，以 1250 美元 / 噸的天價成交，創下歷史新高，比該公司長期合約價 650 美元 / 噸近乎翻倍，因此，市場紛紛猜測隨著鋰輝石現貨市場上高價買家數量的不斷增加，未來鋰輝石的定價模式或將出現變革。

數據顯示，中國 7 月新能源車產量 28.4 萬輛，年增 1.7 倍；銷量 27.1 萬輛，年增 1.6 倍，皆創歷史新高。而美國政府也設定 2030 年電動車銷量目標，市占可望達 50%，歐洲也擴大碳排放政策，因此中美歐電動車發展將持續上升，擴大鋰需求。

中信證券研究指出，鋰精礦供需失衡狀況日趨嚴重，中國市場鋰鹽價格重啟上漲，澳洲鋰精礦企業開始競拍銷售等多重因素刺激下，預計礦價大幅上漲將從成本端繼續推升鋰價。

業內人士認為，第三季原料供應偏緊之下下，鋰精礦價格連續走高，對鋰鹽企業來說，尤其是只有產能、缺少上游鋰礦佈局的生產企業，構成了顯著的成本支撐。加上其下游正極材料等產能釋放帶來的需求帶動，碳酸鋰產品供給矛盾愈發突出，進而帶動鋰鹽價格進一步上行。

隨著鋰價格的不斷上漲，鋰電池產業鏈上下游也出現了供給和需求方的博弈。根據安泰科鋰分析師介紹，近期多數鋰鹽廠暫停了對外報價，集中月底談價，漲價預期明顯，而下游企業不接受漲價傳導。

國泰君安認為，2021 年下半年將是近幾年鋰行業供需最緊張的一段時間 鋰精礦創歷史新高，體現了鋰礦是最短的短板。下半年，整個鋰電產業鏈缺鋰，整個鋰行業缺礦，成為最明顯的特徵。