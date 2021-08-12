中國加強限制鋼鐵產量＋全球供應增加 鐵礦砂價格續跌

鐵礦砂全球產能提高同時，中國正加強鋼鐵產量限制，促使期貨價格走低，朝向近 4 個月的低點。

周四 (12 日) 近中午，新加坡鐵礦砂期貨下跌 2.2% 至每噸 160.10 美元。鐵礦砂期貨周三反彈，但並未改變下跌趨勢，價格自上周五以來已下跌約 5%，勢將連續第 4 周下挫。

交投最活躍的中國鐵礦砂合約下跌 3.4%，上海螺紋鋼和熱軋卷板也下跌。

中國的鋼廠已被要求從 7 月開始減產，以將全年產量限制在不超過 2020 年，以降低排放。這些限制可能會延長至 2022 年 3 月，甚至可能在 2 月北京冬奧會之前再次加強。

奧運會期間鋼鐵樞紐唐山市空氣質量控制方案草案，已在網上流傳。要求在 2 月 4 日開始的奧運會開始之前和賽事期間，唐山的空氣污染年減至少 40%。

與此同時，瑞銀在一份報告中稱，力拓集團和淡水河谷的展望，暗示他們將在下半年提高產量。

Myles Allsop 等瑞銀分析師在報告中表示，對中期鐵礦砂價格持謹慎態度，因為供應在增加，而需求在放緩。報告預計，價格會在 9 月和 10 月持穩，然後繼續回落，至明年底將跌破每噸 100 美元。

惠譽認為，鐵礦砂價格未來幾個月仍將走弱，價格可能會從年底前預期的每噸 170 美元，降至 2022 年的 130 美元、2023 年的 100 美元和 2025 年的 75 美元。