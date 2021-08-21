〈紐約匯市〉美元從九個半月高點走軟 周線漲1% 澳幣本周挫逾3%

市場風險胃口改變，匯市走勢平靜，美元周五 (20 日) 觸及九個半月高點後下滑，但短期前景仍樂觀，而且在美國聯準會 (Fed) 退場政策和疫情疑慮的支撐下，本周勁揚逾 1%。商品貨幣多下滑，澳幣本周重挫逾 3%，是去年 3 月來最差單周表現。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 觸及 93.734，是去年 11 月來新高，之後轉跌，尾盤下滑 0.1% 至 93.491。

DXY 本周上漲 1%，是兩個月來最大周漲幅。

Delta 變異株可能破壞全球經濟復甦，讓美元整體上獲得支撐。凱投宏觀市場經濟學家 Jonas Goltermann 說：「我們預期短期內美元仍會進一步小幅上揚。美國相對其他經濟體的強勁成長，加上逐漸收緊的貨幣政策，將帶來上升力量。」

7 月會議紀錄顯示，Fed 官員大致預期今年稍晚將縮減每個月購債規模，但在一些關鍵問題上仍有歧見，包括採取行動的時間點和步調。

歐元兌美元升值 0.2% 至 1.1697 美元，距離九個半月低點 1.1665 美元不遠。美元兌日圓持平，報 109.90 日圓。英鎊尾盤報 1.3622 美元，下滑 0.1%。

商品貨幣大多下滑，紐澳宣布延長防疫封鎖時間，加幣和挪威克朗隨著油價走低。

澳洲周五宣布防疫措施延長實施一個月，澳幣兌美元尾盤下滑 0.2% 至 0.7137 美元，本周累計重挫 3.3%，是去年 9 月以來最差單周表現。

紐西蘭周五也將全國短期封鎖政策延長到下周二，紐元兌美元從九個月低點回升，上揚 0.2% 至 0.6838 美元。紐西蘭央行日前因封城措施，延後升息。

加幣尾盤下滑 0.1% 至 1.2840 加幣，盤中一度跌抵 1.2948 加幣。

挪威克朗連兩日收黑，即使挪威央行周四表示，將維持 9 月升息計畫，仍無助於拉抬走勢。

新興市場本周飽受打擊，中國不斷祭出監管措施、疫情對經濟成長帶來的隱憂，都促使投資人尋求避險，離岸人民幣兌美元一度貶至 6.51，為三周新低。

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