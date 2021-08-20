〈台幣〉外資落跑 匯市爆量再現28字頭 周貶1.48角

國際美元強勢，外資持續撤出台股，連續 4 個交易日共賣超 751 億元，新台幣兌美元匯價今 (20) 日進一步走貶，失守 28 元整數關卡，終場收在 28.008 元，貶值 3.9 分，台北外匯市場爆出 15.91 億美元大量，周線連 2 黑，累計本周重貶 1.48 角或 0.53%。

新台幣兌美元匯率今天以 27.95 元微升開出後，隨即轉貶，雖然出口商滿手美元，大舉進場拋匯，一度支撐匯價回到 27.94 元，但外資下午匯出力道轉強，台幣再現 28 字頭，最低來到 28.014 元、貶值 4.5 分。

央行尾盤進場調節，新台幣兌美元貶幅略收斂，終場貶值 3.9 分，以 28.008 元作收，創近 4 周新高，台北外匯市場成交金額達 15.91 億美元。

觀察亞洲匯市表現，韓元兌美元貶值 0.29%，新台幣貶值 0.14%，人民幣也貶 0.1%，日圓則升值 0.16%，新加坡幣同步走升。美元指數上漲 0.17%。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾將在 27 日於傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行的全球央行年會發表演說，主題為「經濟展望」，投資人將從中尋找退場政策的相關線索，外界關注台幣下周是否能守住前波低點 28.11 元。