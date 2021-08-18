大摩：今年美股難再有上漲空間 恐出現10%以上修正

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 認為，標普 500 指數在 2021 年剩餘時間內，不會有太大上漲空間。這家公司提出年底 4000 點的目標價，比當前水準還要下跌 10%。

在周一的博客節目中，摩根士丹利首席美股策略師 Mike Wilson 表示，明年的企業獲利可能低於市場預期，加上較低的估值，未來幾季美國主要股指難有上漲空間，有的話恐怕也會非常有限。

他還認為，從現在到年底之前，標普 500 指數還可能出現 10% 以上的回調。

今年第二季的企業財報季異常強勁，促使摩根士丹利將標普 500 指數今年的收益預測，上調至每股 205 美元。但 Wilson 並不看好 2022 年的獲利成長，他預計需求和獲利能力都會減弱。

Wilson 指出，在華盛頓通過基礎設施法案後，企業稅率將會提高。此外，聯準會可能會縮減資產購買計畫的規模，這可能會打壓股票估值，這些都會讓指數短期間內容易出現回調。

從積極的一面來看，Wilson 認為，修正將使經濟擴張和下一階段的牛市開始。但在那之前，投資人應該轉向醫療保健、必需消費品和公用事業等防禦性股票。

與摩根士丹利看法類似，美國銀行在周二的報告中說，信用利差上升是標普 500 指數面臨的一大風險，因為這表明，即使市場創下歷史新高，信用狀況仍在惡化。此外，累計淨成交量、高於 200 日移動均線的成份股比例等指標，都無法與指數新高相互配合。

美銀認為，要是出現拋售，可能會考驗 4164 的支擋價位，這相當於目前水位 7% 的跌幅。