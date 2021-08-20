美國追打第三劑疫苗 輝瑞、莫德疫苗銷售額有望多出數十億美元

隨著 Delta 變種病毒持續肆虐，美國衛生官員日前正式宣布，美國將於 9 月下旬開始大範圍為民眾施打第三劑疫苗。分析師預期，將會因此推升輝瑞 (PFE-US) 和莫德納 (MRNA-US) 的銷售額，有望較先前預估的高出數十億美元。

Sanford Bernstein 製藥業分析師 Ronny Gal 表示，輝瑞 / BioNTech 的疫苗銷售額到明年預計將達到 740 億美元，較先前預估的高出 17%。而莫德納的疫苗則有望實現 350 億美元的銷售額，較先前預估的增長 25%。

輝瑞和莫德納的高管表示，他們認為新冠肺炎將會在幾年後流感化，並使得各國對於疫苗的需求持續增加。

輝瑞在上個月將今年疫苗的銷售額的預估調升了 30% 至 335 億美元，該公司也表示，今年前 6 個月的總營收達到 336 億美元，年增 68%。莫德納也曾表示，預估今年疫苗銷售額將高達 200 億美元。

分析師指出，疫苗銷售預估上調，主要由於更具傳染性的 Delta 變種病毒所引發的需求增加，以及越來越多的人支持施打第三劑疫苗。

兩家公司都表示，他們將會向美國食品和藥物管理局 (FDA) 提交相關研究數據，來獲得第 3 劑加強針的批准。

美國衛生機構預計將自 9 月 20 日開始向完全接種輝瑞、Moderna 疫苗已滿 8 個月的美國人提供第三劑，至於嬌生疫苗接種者可能也需要額外劑量，但目前正等待未來幾周釋出更多追加劑數據，才會再提出正式建議。