〈美股盤後〉世界三大汽車製造商面臨新減產 道瓊微幅收黑

聯準會 (Fed) 會議紀要暗示年底前可能縮減債券 (Taper) 後，週四 (19 日) 美元走強，原油和銅價回落，能源、材料和金融等經濟敏感股出現虧損，但科技股走強幫助提振投資者情緒，標普、那指和費半收紅，僅道瓊微幅收黑。

經濟數據顯示，美國上週初領失業金報 34.8 萬人，降至 17 個月低點，顯示就業增長強勁。

晶片荒持續，福特、福斯和豐田等世界三大汽車製造商面臨新的減產，此外，考慮到半導體缺貨問題持續干擾汽車產線，週四外媒報導，美國 3 位民主黨參議員致函台灣駐美代表蕭美琴，希望能爭取更多援助，幫助解決晶片不足問題。

高盛經濟學家以 Delta 變種病毒影響為由，將美國第三季經濟增長預期自原先的 9%，調降至 5.5%，使全年經濟增長預期自先前的 6.4%，降至 6%。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.09 億例，死亡數突破 440 萬例。美國累計確診超過 3723 萬例，累計死亡數超過 62.4 萬。印度累計確診超過 3232 萬例，巴西累計確診 2045 萬例。

週四 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 66.57 點，或 0.19%，收 34,894.12 點。

那斯達克上漲 130.27 點，或 0.89%，收 14,525.91 點。

標普 500 指數上漲 47.81 點，或 1.07%，收 4,400.27 點。

費城半導體指數上漲 27.0 點，或 0.84%，收 3,235.9 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，資訊科技、房地產和必需消費品領漲，能源、材料和工業板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王以微軟表現最佳。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.23%；臉書 (FB-US) 跌 0.093%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.17%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.42%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.08%。

道瓊成分股多收黑。波音 (BA-US) 下跌 3.12%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.55%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.49%；思科 (CSCO-US) 上漲 3.84%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.53%。

費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 漲 0.48%；AMD (AMD-US) 漲 0.25%；應用材料 (AMAT-US) 漲 1.44%；美光 (MU-US) 跌 0.48%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.10%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 3.98%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.06%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.24%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.29%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.05%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 上漲 0.48% 至每股 52.44 美元。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.06% 至每股 110.52 美元，換算價為台幣 618.14 元，折溢價達 10.58%。

美國半導體巨頭英特爾舉辦「架構日」(Intel Architecture Day 2021)，介紹英特爾下一世代產品的架構計畫，並揭露與台積電在 7 奈米、6 奈米、5 奈米等先進製程的合作細節。

英特爾架構日證實 台積電拿下 3 大製程訂單 (圖片：AFP)

福特 (F-US) 下跌 2.54% 至每股 12.67 美元。福特傳出因晶片相關零件短缺，旗下人氣貨卡車 F-150 在美堪薩斯城的裝配廠將暫時關閉。

德國汽車製造商福斯 ADR (VWAPY-US) 下跌 1.00% 至每股 22.80 美元。該公司週四表示，由於半導體供應緊張，該公司汽車可能需要進一步減產。

豐田汽車 ADR (TM-US) 下跌 4.09% 至每股 168.55 美元。在晶片缺貨衝擊下，《日經》報導，豐田汽車 9 月全球產量可能較原先計畫減少四成，自 90 萬輛降至約 50 萬輛。

Nvidia (NVDA-US) 上漲 3.98% 至每股 197.98 美元。Nvidia 週三公布的最新財報、財測皆優於預期，分析師稱資料中心仍有增長空間，逾半追蹤 Nvidia 的分析師提高其目標價。

臉書 (FB-US) 下跌 0.093% 至每股 355.12 美元。美國聯邦貿易委員會週四再次對臉書提起反壟斷訴訟，指控該公司收購 Instagram 與 WhatsApp 有損競爭並涉及反壟斷規定。

Robinhood (HOOD-US) 暴跌 10.26% 至每股 44.69 美元。美國交易平台 Robinhood 發布上市後的首份財報，第二季營收翻倍，但第三季財測不利。

梅西百貨 (M-US) 大漲 19.59% 至每股 21.61 美元。梅西百貨週四盤前公布 2021 會計年度第 2 季營收 56.5 億美元，調整後 EPS 報 1.29 美元，均遠優預期，梅西上調全年銷售和獲利預期

經濟數據

美國上週 (8/14) 初領失業金報 34.8 萬人，預期 36.4 萬人，前值自 37.5 萬人上調至 37.7 萬人

美國上週 (8/7) 續領失業金報 282 萬人，預期 280 萬人，前值自 286.6 萬人上調至 289.9 萬人

美國 8 月費城 Fed 製造業指數報 19.4，預期 24.2，前值 21.9

華爾街分析

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 表示，最近市場焦慮似乎是投資者尋找獲利了結及重啟經濟道路坎坷、以變種病毒增加的結果。

Kingsview Investment Management 投資組合經理 Paul Nolte 表示，很多投資者都在努力應對全球經濟增長前景，以及 Fed 意識到這一點後將採取何種激進措施。

BNY Mellon Wealth Management 投資策略主管傑夫莫蒂默表示，市場外有流動性想要進入，它希望在股市回調時進入，但這是一個沒有給人們太多進入機會的市場。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 認為，事實證明，Delta 變種病毒對經濟增長和通膨的影響比預期還要更大些。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主