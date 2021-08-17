日本擴大緊急狀態等範圍 實施期間也將延長

由日本專家學者所組成的分科會，17 日 (週二) 上午開會討論日本政府提出之緊急狀態實施對象的追加提案。分科會同意從 8 月 20 日起至 9 月 12 日止，緊急狀態的實施對象將新增茨城、栃木、群馬、靜岡、京都、兵庫、福岡共 7 個府縣。

此外，在「防止蔓延等重點措施」的實施對象方面，也將新增宮城、山梨、富山、岐阜、三重、岡山、廣島、香川、愛媛、鹿兒島共 10 個縣。

而原本就處於緊急狀態的 6 個都府縣 (東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、沖繩)，和正在實施防止蔓延等重點措施的 6 個道縣 (北海道、福島、石川、愛知、滋賀、熊本)，施行期間也一併延長到 9 月 12 日止。

日本政府的經濟再生擔當大臣西村康稔在當天會議中表示，日本全國的新冠肺炎 (COVID-19) 陽性患者新增案例，已有單日新增 2 萬人的例子，也連續數日維持在高水準，疫情已明顯惡化；首都圈的醫療服務陷入嚴峻狀態，專家認為目前情勢已接近災害水準，若這麼持續下去恐有寶貴生命將失去得救機會。表達了極度的危機意識。

另外有鑑於群聚案例的發生，西村康稔也強力呼籲日本民眾能將前往人多之處的次數減半；例如在外出購物方面可以減少一半次數等，提出了具體建議。

還有考量到目前的醫療狀況，西村康稔認為有必要減少確診人數的增加，他也再次呼籲在防疫措施方面務必落實。

日本首相菅義偉，也預定在日本時間 17 日晚間 9 點左右舉行會見，來向日本民眾作出說明，也將呼籲大眾能夠共體時艱。