日本Q2實質GDP年增1.3% 優於市場預期

日本上一季 (2021 年 4 至 6 月) 的實質 GDP 初質報季增 0.3%、年率換算報 1.3% 的增加，這是日本實質 GDP 在相隔 2 季之後再度出現正成長。

如果以年率表現來看，則優於民間經濟學家預測中數的 0.66% 增加。背後原因與日本企業的設備投資回溫有關，然而在疫情擴大的影響下，以整體成長率而言還是偏低。

日本內閣府在週一 (16 日) 公布最新 GDP 數字，去除物價變動影響的實質 GDP 報季增 0.3%，年率換算報 1.3% 的增加。在這段期間，日本東京、大阪等地由於疫情關係處於緊急狀態，這也造成民眾減少外出、餐飲店縮短營業時間，還有許多大型商業設施也實施臨時停業來進行因應。

日本 GDP 表現受到 COVID-19 疫情影響，在日本政府首次發出緊急事態宣言、宣布進入緊急狀態的 2020 年 Q2 出現大幅度的負成長，不過在後來的 Q3、Q4 則連續出現正成長。但後來到了 2021 年 Q1 由於東京等地進入緊急狀態，導致個人消費下滑也讓當季 GDP 表現再度轉為負成長。

占日本 GDP 過半的個人消費較前一季增加 0.8%，在相隔 2 季之後轉增、只是回溫速度緩慢。服務消費增加 1.5%、家電等耐久財增加 0.4%，也都同樣在相隔 2 季之後出現增加。衣著等半耐久財增加 1.9%、在相隔 3 季之後轉增，但是消耗品等非耐久財則出現 0.6% 的減少。

日本內需重要支柱之一的設備投資增加 1.7%，也是相隔 2 季之後的正成長。日本企業先前在設備投資方面有所拖延，不過到了上一季時出現回溫。半導體製造裝置等生產用機械，還有因應數位化的投資可觀察到明顯增加。另外，住宅投資也出現 2.1% 的增加。而公共投資則出現 1.5% 的減少，連續 2 季呈現負成長。