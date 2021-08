鴻海衡陽廠區 取得RBA及UL兩大認證

鴻海 (2317-TW) 今 (17) 日宣布,旗下中國衡陽廠區獲得國際商業社群及電子行業責任商業聯盟 (RBA) Factory Of Choice One Star 的標章,同時通過 UL 機構的零廢棄物填埋 (Zero Waste To Landfill) 最終審查,取得最高白金級的 UL 2799 證書,在永續經營上相繼受到肯定。

鴻海表示,獲得 RBA Factory Of Choice One Star 標章,代表廠區營運完全遵守 RBA 行為準則;UL 2799 則是針對零廢棄物填埋最嚴苛的標準,在整體轉化率達到 90% 以上始仍取得認證。

據了解,鴻海衡陽廠區建立於 2010 年,主要生產消費性電子產品為主,自投入生產以來業績穩步增長,在 2017-2019 年間,連續 3 年進出口總額成為湖南全省企業第一。

鴻海在衡陽廠過去幾年陸續設立 6 大類 26 種員工溝通渠道,廠區內也陸續升級基礎設施,改善員工辦公及住宿環境,未來也會透過攜手客戶合作,持續優化同仁的工作環境。

鴻海強調,未來會持續透過中立第三方外部單位,分別針對員工溝通以及環境永續領域,檢視公司的推動成果,藉此以快速提升在 ESG 的進展,並定期對外報告,確保公司治理發展。

此外,鴻海近期也響應五大倡議以及揭露框架,包括 SDGs(聯合國永續發展目標)、CA100+(氣候行動 100+)、CDP(全球環境資訊揭露平台)、TCFD(氣候相關財務揭露)、SBTi(科學碳目標) 等。