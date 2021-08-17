鴻海衡陽廠區 取得RBA及UL兩大認證

鴻海 (2317-TW) 今 (17) 日宣布，旗下中國衡陽廠區獲得國際商業社群及電子行業責任商業聯盟 (RBA) Factory Of Choice One Star 的標章，同時通過 UL 機構的零廢棄物填埋 (Zero Waste To Landfill) 最終審查，取得最高白金級的 UL 2799 證書，在永續經營上相繼受到肯定。

鴻海表示，獲得 RBA Factory Of Choice One Star 標章，代表廠區營運完全遵守 RBA 行為準則；UL 2799 則是針對零廢棄物填埋最嚴苛的標準，在整體轉化率達到 90% 以上始仍取得認證。

據了解，鴻海衡陽廠區建立於 2010 年，主要生產消費性電子產品為主，自投入生產以來業績穩步增長，在 2017-2019 年間，連續 3 年進出口總額成為湖南全省企業第一。

鴻海在衡陽廠過去幾年陸續設立 6 大類 26 種員工溝通渠道，廠區內也陸續升級基礎設施，改善員工辦公及住宿環境，未來也會透過攜手客戶合作，持續優化同仁的工作環境。

鴻海強調，未來會持續透過中立第三方外部單位，分別針對員工溝通以及環境永續領域，檢視公司的推動成果，藉此以快速提升在 ESG 的進展，並定期對外報告，確保公司治理發展。

此外，鴻海近期也響應五大倡議以及揭露框架，包括 SDGs(聯合國永續發展目標)、CA100+(氣候行動 100+)、CDP(全球環境資訊揭露平台)、TCFD(氣候相關財務揭露)、SBTi(科學碳目標) 等。