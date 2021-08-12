〈鴻海法說〉上半年三率三升 純益579.41億元同期新高 EPS 4.18元

鴻海 (2317-TW) 今 (12) 日公告第二季財報，營收創高加上三率三升帶動下，稅後純益 297.79 億元，季增 6%、年增 30%，每股純益 2.15 元，歷史同期新高；上半年稅後純益 579.41 億元，年增 132%、每股純益 4.18 元，也是同期最佳。

鴻海第二季營收 1.35 兆元，持平前季、年增 20%；毛利率 6.03%，季增 0.23 個百分點、年增 0.13 個百分點；營益率 2.4%，季增 0.36 個百分點、年增 0.41 個百分點；稅後純益 297.79 億元，季增 6%、年增 30%；淨利率 2.2%，季增 0.11%、年增 0.18%，每股純益 2.15 元。

鴻海上半年營收 2.7 兆元，年增 31%；毛利率 5.92%，年增 0.65 個百分點；營益率 2.23%，年增 0.92 個百分點；稅後純益 579.41 億元，年增 132%；淨利率 2.15%，年增 0.94 個百分點，每股純益 4.18 元。

鴻海第二營收表現符合預期，四大產品來看，電腦終端產品表現優於預期，消費智能產品在季對季表現也優於預期，雲端網路產品符合預期，僅元件及其他產品成長幅度則略低於預期。

若以營收佔比來看，消費暨智能產品占 53%、雲端網路產品 22%，電腦終端產品 19%、元件及其他 6%。