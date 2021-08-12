〈鴻海法說〉繼美、泰後 第三個電動車廠將落腳歐洲

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉透露，電動車工廠除了美國以及泰國，下一個會前往歐洲設廠，而因應全球布局以及新事業發展，今年也會看到較高的資本支出。

劉揚偉表示，美國以及泰國 2 個電動車工廠都會在 2023 年投產，美國是跟 Fisker 合作，首年產能 15 萬輛、逐年增加至 30-50 萬量；泰國則是與當地泰國國家石油 (PTT) 合資，首年產能也落在 15-20 萬輛，後續也會增加。

至於歐洲廠，劉揚偉未說明是與哪家大廠合作，不過觀察目前鴻海在歐洲的合作夥伴，僅有全球第四大車廠 Stellantis，上半年鴻海也與旗下富智康，共同跟 Stellantis 合資成立 Mobile Drive，聚焦智能座艙以及車聯網服務，市場推測與 Stellantis 合作設廠機會大。

劉揚偉表示，泰國合資子公司主要在電動車零組件、整車以及平台，也會有短租或是買斷相關車用業物，初期以當地市場為主，再來將做發展東協市場的基地。

因應電動車等新事業發展以及全球布局，鴻海資本支出也明顯增加，財務長黃德才表示，上半年資本支出已經來到 375 億元，年增 17%，全年估計會超過去年整年的 655 億元。

黃德才表示，除電動車等新事業，在既有的資通訊 (ICT) 也持續擴大全球布局，包含在美國、中國、台灣、墨西哥、印度、越南等地都持續投資，此外，集團內部推動數位轉型，也會增加添購自動化設備。