供應鏈問題難解、勞動力短缺 經濟學家上調明年Q2前的通膨預期

彭博 (Bloomberg) 周五 (13 日) 公布最新經濟學家調查顯示，影響美國經濟復甦的供應鏈問題幾乎沒有趨緩跡象，這為經濟成長帶來壓力，並加劇通貨膨脹。

彭博 8 月調查 64 位經濟學家的結果顯示，這些經濟學家調降今年美國經濟成長預期，並調高接下來到 2022 年第二季為止每一季的通膨預期。

ING 首席國際經濟學家 James Knightley 表示，持續的供應鏈緊繃和勞動力市場短缺不僅阻礙美國經濟成長，也推升企業成本。供不應求不僅意味著更高的通膨，也錯失成長的機會。

與去年同期相比，經濟學家預測個人消費支出價格指數 (PCE) 第三季將上升 4%，第四季上升 4.1%，是美國聯準會 (Fed) 2% 目標的兩倍，不考慮波動性較大的食品、能源的核心 PCE 預估值也上修。

美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 報告顯示通膨仍居高不下，儘管從 6 月創紀錄的飆升減緩，但價格大漲正在侵蝕美國人的購買力。經濟學家預計，第三季季末的 CPI 指數年增率將保持在 5% 以上。

彭博統計經濟學家對未來 4 季 CPI 年增率預期（圖：Bloomberg）

隨著食品、房租等基本需求物價持續上漲，美國人藉由可支配所得的採購可能受到限制。皮特森國際經濟研究所 (Peterson Institute) 最近研究發現，經通膨調整後，美國大多數產業工人的工資低於 2019 年 12 月。

另一方面，近期 Delta 變種病毒正在美國蔓延，若疫情恐慌或政府限制外出用餐或旅遊，將進一步減緩消費力道。經濟學家預估消費者支出將以 4.5% 的年增率增加，較上月調查下降將近兩個百分點，更遠低於第二季 11.8% 的驚人成長。

經濟學家還下調第三季預期消費者支出，主因是物價走高，零組件短缺導致汽車購買量下降，以及第二季紓困案推動的強勁成長後出現的一些後遺症。

家庭需求放緩、加上持續性供應鏈問題，正在打壓美國經濟成長的前景。經濟學家認為美國第四季 GDP 年成長率將為 6.3%，低於 7 月調查的 7.1% 。但整體而言美國經濟仍在成長，預計今年成長率將是 1984 年以來最強勁的一年。

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