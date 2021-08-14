小蝦米戰大鯨魚拿首勝 谷歌遭裁定侵害Sonos五專利 後者盤後大漲逾10%

美國貿易法官周五 (13 日) 初步判決，認為谷歌 (GOOGL-US) 侵害智慧音箱品牌 Sonos (SONO-US) 的五項專利，這使未來谷歌旗下一些智慧家居設備、手機和筆電可能無法在美國市場銷售，激勵 Sonos 盤後大漲逾 10%。

美國國際貿易委員會 (USITC) 法官 Charles Bullock 周五公布谷歌、Sonos 專利侵權初步調查結果，認為谷歌有侵害 Sonos 五項專利之嫌。不過，在雙方有機會提供機密資訊前，法官仍未做出最終決定。

該消息傳出後，Sonos 盤後股價大漲超過 10% 至 42.15 美元。

目前該調查結果有待全體委員會審查，預定於 12 月 13 日前作出最終裁決，並有權阻止谷歌產品進口美國，包括 Home 、 Chromecast 系統，以及 Pixel 手機和筆電。

Sonos 法律長 (CLO) Eddie Lazarus 表示：「這項決定肯定 Sonos 產品組合的實力和廣度，象徵我們長期捍衛自己的創新，防止壟斷性大型科技公司挪用的里程碑。」

不過，谷歌仍有信心最終將獲勝，發言人 José Castaéeda 表示：「我們並未使用 Sonos 的技術，並在產品品質和理念上公開競爭。我們不同意該初步裁決，並將繼續在審查過程中提出我們的主張。」

市場正密切關注該專利案，觀察 Sonos 能否捍衛智慧財產權、保護市場免受競爭對手進犯，並開發授權方面的新收入來源。Sonos 和谷歌正在美國、歐洲大打專利侵權戰，USITC 的初步裁決是最新考驗。

谷歌被指控自 2015 年以來， 與 Sonos 合作將 Google Play Music 整合到 Sonos 時侵害 Sonos 的設計專利，但谷歌矢口否認，並稱這些專利涵蓋舊的想法。

Sonos 希望能阻止谷歌產品進口，並禁止在美國銷售任何谷歌產品。美國總統拜登能以公共政策為由推翻進口禁令，但該情況鮮少發生，為期 60 天的總統審查期將在 2022 年 2 月結束，因此未來有任何針對谷歌的決定，都不會影響今年末的消費旺季銷售。

涉嫌侵權的五項專利中，有兩項與同步音訊播放技術有關，此技術可消除耳朵解讀為回音的細微差異。其他專利包括將音箱配對以創造立體聲、使用控制器調節單個或一組音箱的音量，以及輕鬆將系統連接到 Wi-Fi 的方法。