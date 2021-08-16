操盤手看台股：內部疑慮擾盤，三大族群有買盤轉進

就業數據表現佳，美股的道瓊及標普創高，而費城半導體於近日創高後，在摩根士丹利 (大摩) 看淡記憶體族群下，出現一波修正。台股由電子股領跌，8/13 日大盤再度回到下跌慣性，當日低點跌破前一日低點，日 K 線收長黑，指數向下測試 7/28 日低點 16893 點。若以週 K 線來觀察，週 K 線前一週剛剛收最低，本週要一次拉出週級別的日出線不易，先尋求不再探低，週 K 線小紅小黑為先。

目前國際股市表現仍屬強勢，即便費半也是創高後的拉回。台股本波於 7/15 日見到 18034 點的高點後，遲遲未能再度創高，原因即來自於內部的挑戰。繼當沖示警新制將於 8/27 日上路後，近日市場傳出當沖降稅減半優惠擬不延長。對此，主力大戶及中實戶以「賣出動作」來表達自己的立場，目前跌勢即是回應這波政策轉向的減碼潮，買盤明顯縮手。

近日券商公會提到「勿把當沖降稅當戰犯」，繼當年證所稅爭議後，再度出面喊話，顯示一旦不延長對股市確實有明顯衝擊。原因在於股票有所謂的貝他 (Beta) 值，市場通常用貝他值來衡量一檔股票與大盤波動的關連性，當大盤平均上漲 1% 時，一檔貝他值大於 1 的股票漲幅通常會超過 1%，並非通通與大盤同步。貝他值越大的股票，漲跌波動性越大，股價越容易超漲超跌，存在超額報酬的可能性，這也是許多大戶及中實戶操作時的最愛。

一旦當沖示警新制啟動，加上當沖不再降稅，量能將被壓抑，個股超漲超跌幅度就會變小，等於貝他值下降，大戶及中實戶的預期超額報酬空間變少，願意進場的資金自然跟著減少。現階段已有專家表示一旦取消當沖降稅，當沖交易量預估將會少掉一半，大盤成交量恐會掉 15～30％；後續隨著 5000~6000 億元成交量難以再現，流動性隨之降低，台股市值當然會受到影響，這正是當前的挑戰。

對於一個操盤手而言，盡快適應市場的變化是重點。當前部分資金退潮，而台積電、鴻海、面板等也卡住部分資金，目前要持續觀察主力大戶、中實戶賣出持股後的後續資金流向。中國大陸寧波舟山港由於疫情升溫，市場擔心深圳鹽田塞港事件重演，貨櫃三雄 8 月營收可望持續攀升，近日橫向築底進入第 3 週，股價其實已經近 3 週不再破低。以長榮上半年 EPS 達 15.02 元、陽明上半年 EPS 達 17.88 元、萬海上半年 EPS 達 15.19 元，加上 7 月營收同步創高，股價已有一段修正來看，下檔續有低接買盤。至於看好的電動車供應鏈，在各國相繼推動電動車下，具有長線保護短線的優勢，如車用電池材料的美琪瑪、康普、聚和，車用二極體的朋程，車用感測元件的同欣電等，本波買盤持續，股價有撐，可持續留意。另外，高端疫苗本月開打，部分生技股也被激勵，如台康生、和康生、杏輝、杏國等也有買盤進駐，後續也可列入追蹤，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。

(本專欄為週一、三、五刊出。)

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