[股海大丈夫] 大盤連七黑 失守萬七大關 專家這樣解讀!

<大盤動向>

台股今日開低走低，主要受到費半連 6 跌影響，半導體族群領跌，權值股除 #聯發科外全數收黑，# 台積電下跌 0.85%、# 聯電下跌 4.16%，而盤中航運也不敵大盤賣壓，帶動大盤加速下跌，終場收 16,982.11，下跌 237.83 點，失守萬七大關，成交量僅 3,789 億元，三大法人合計賣超 267.11 億元，其中外資就貢獻了 236.81 億元，投信逆勢買超 14.77 億元，就技術面來看，指數跌破所有短天期均線，我所說的關鍵點位 17,135，今日也一併摜破，回測半年線，且 5 日線率先摜破長天期均線，呈現死亡交叉走勢，但台股近七天呈現價跌量縮之走勢，所以對於大盤後市，長線我還是偏多看待。

<類股動向>

記憶體產業若還沒觀看我昨日記憶體分析文章的投資朋友，可在鉅亨網搜尋 [股海大丈夫] 即可找到，如我昨日文章所說，記憶體趨勢需先看模組廠 #宇瞻、# 十銓、# 群聯短線上是否止跌，而今日各大記憶體模組廠再度大跌，代表記憶體族群短線上恐還未止穩，但是我覺得記憶體族群在外資不斷的搧風點火下，短線上乖離已經過大，容易出現跌深反彈情形。

而 LED 族群今日表現相對抗跌，龍頭廠富采第二季營運順利轉盈，股價大漲 7%，也激勵部分個股相對抗跌，榮創上漲 3%，光寶科也站穩盤上，而航運方面，貨櫃三雄中陽明受到財報公布激勵，今日表現相對強勢，但尾盤賣壓出籠，收平盤以下，下跌 0.37%，陽明 (2609-TW) 昨日公布每股純益（EPS）10.39 元，上半年合計每股獲利 17.88 元，躍居貨櫃三雄獲利王，另外，今日陽明盤中也出現奇特景象，在 11 點半，有 25 筆「104」大單敲出，究竟大戶想表達什麼呢，就留給各位自行解讀。

最後簡單做個總結，今日大盤如我近期預示，一旦跌破關鍵點位 17,135，短線上將偏空看待，但在台股基本面無虞情況下，長線上還是多頭格局，所以在選股上，現在就顯得十分重要，如我近期進場的 #揚明光 (3504-TW)，今日逆勢大漲 7.14%，選擇有基本面及法人撐腰的股票，在股市大跌時就不必太過擔心。更多個股分析以及盤中即時資訊請點擊以下連結加入觀看↓↓↓。

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