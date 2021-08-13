〈財報〉Airbnb營收年增3倍 但對Delta發出預警 盤後挫逾4%

Airbnb (ABNB-US) 週四 (12 日) 盤後公佈第二季財報，營收和預訂量超越華爾街預期，但預警 Delta 變種新冠病毒可能帶來波動性，盤後挫逾 4%。

Airbnb 預期第三季將實現有史以來最強的季度營收，但預計第三季訂房晚數將低於 2019 年第二季和第三季。

Airbnb 財務長 Dave Stephenson 在電話會議上表示，「隨著我們結束第二季，進入第三季，我們的秋季訂房晚數減少了，這是考量到淡季性質，以及 Delta 變種新冠病毒可能帶來的衝擊。」

Airbnb 表示，疫苗接種進度和新變種病毒的遏制情形是影響公司第四季業績的變動因素。「與夏季相比，我們尚不知道大眾在秋季旅行的意願如何。」

最近時確認，Airbnb 週四收高 2.02%，但盤後下跌 6.8 美元或 4.5%，報 144.35 美元。

Q2 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

EPS：-11 美分

營收：年增近 300% 至 13.4 億美元 vs. 12.6 億美元 (Refinitiv 共識預期)

訂房晚數： 8310 萬晚 vs. 7920 萬晚 (StreetAccount 共識預期)

訂房總金額：年增 320% 至 134 億美元 vs. 115.6 億美元（FactSet 共識預期）

淨損：減少逾 88% 至 6800 萬美元。(去年同期虧損 5.756 億美元)

日均住宿費率：年增 41% 至 161 美元。

Airbnb 第二季訂房晚數較前季增加 29%，較去年同期更是驚人大增 197%。

Airbnb 第二季銷售和行銷費用年增 175%，達到 3.15 億美元，該公司將營銷費用的增加歸因於「Made Possible by Hosts」活動。Airbnb 今年 2 月已預警，其今年上半年銷售和行銷費用在營收中的占比將高於下半年。

Airbnb 在致股東信中警告，已為 Delta 變種新冠病毒將帶來的波動作好準備。該公司預期 Delta 將影響旅行習慣，尤其是旅客預定和取消的頻率與時間。