比爾蓋茲：若美基建案通過 將為綠能項目投資15億美元

微軟創辦人比爾 · 蓋茲 (Bill Gates) 周四 (12 日) 表示，若國會通過為清潔能源技術提供資金的兩黨基礎建設計畫，他的氣候投資基金將挹注 15 億美元與美國政府合作，共同應對氣候變遷。

參議院通過的 1.2 兆美元基建案尚未在眾議院通過，該計畫將為能源部提供 250 億美元，投入有助綠能技術廣泛採用的計畫。這筆資金是基建案在減少溫室氣體排放相關投資的一部分。

蓋茲表示他旗下專注於綠能技術創新的 Breakthrough Energy 將在三年內向美國注資 15 億美元，專注於降低碳排放技術的投資，側重於零碳排放飛機燃料、長期能源儲存、綠色氫氣以及空氣碳捕捉 (Direct air capture)。

蓋茲周四發布聲明表示：「若基建案成功通過，這種合作不僅將使我們能走向更長遠的淨零碳排放之路，而且將為全國創造直接和長期就業機會。」

儘管基礎設施計畫似乎能在眾議院獲得兩黨足夠的贊成票，但眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 屢次強調，在參議院通過 3.5 兆美元的預算法案前，她不會展開基建法案的表決。如此國會可能需要幾個月的時間才能批准這兩項計畫。

然而，蓋茲表示，若基建案不能通過，他的基金會可能會將大型投資專案的資金轉移到歐洲和亞洲。

美國能源部長 Jennifer Granholm 表示，蓋茲的承諾表明，民間企業已準備為減少溫室氣體排放抗戰，到 2050 年實現零碳排放經濟。Granholm 說：「這些投資將開創新技術，使美國成為綠能經濟的全球領導者，為美國各地、各類工人創造高薪工作。」