〈新股IPO〉電動皮卡新創Rivian擬IPO 挑戰今年最大上市規模

彭博 (Bloomberg) 引述知情人士報導，亞馬遜與投資機構支持的電動皮卡新創 Rivian Automotive 已和高盛等投行合作，預計將在今年稍晚首次公開上市 (IPO)，潛在估值達 700 億美元，有望挑戰今年最大規模 IPO。

知情人士表示，Rivian 正與高盛、摩根大通和摩根士丹利的顧問合作，潛在估值達 700 億美元，高於先前報導的 500 億美元。知情人士說，目前尚未做出最終決定，摩根大通和摩根士丹利也拒絕回應。

據彭博報導，Rivian 在 1 月份宣布自亞馬遜、 普信集團 (T. Rowe Price Group)、富達投信籌集 26.5 億美元時，企業估值為 276 億美元。

Rivian 是幾家試圖發售新車並與特斯拉競爭的電動車新創之一，該公司於 2009 年創立，目前已獲得亞馬遜 10 萬輛客製化貨車預訂單， R1T 皮卡與 R1S 休旅車也獲得不少訂單。

Rivian 目標伊利諾州的工廠到明年能生產數萬輛電動車，無論是否上市。不過，Rivian 周四表示，原先 6 月開始試產的 R1T 電動皮卡可能會延遲至 7 月。

據知情人士透露，由於美國港口貨物壅塞影響汽車業，Rivian 從供應端零組件收貨也出現延誤，但延後日期讓該公司有更多時間來確定交車給客戶的細節和物流。