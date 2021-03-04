傳新版Switch將升級7吋OLED螢幕 三星SDI為供應商

彭博引述消息人士說法報導，任天堂今年將發表採用 7 吋 OLED 顯示器的 Switch，由三星電子供應，希望用更大尺寸螢幕吸引假期購物買氣。

三星最快 6 月起開始量產 7 吋、解析度 720p 的 OLED 面板，初期每月產量目標略低於 100 萬片，預定 7 月出貨給組裝廠。目前 Switch 面板為 6.2 吋、Switch Lite 為 5.5 吋。

任天堂和三星皆不願對此消息置評。遊戲產業早就傳出 Switch 可能採用 OLED 面板，但任天堂從未證實，社長古川俊太郎甚至在 2 月表示，近期不會推出新產品，如今傳出三星加入供貨行列，顯示任天堂很可能認真考慮升級產品。

顯示器顧問公司 DSCC 創辦人 Yoshio Tamura 說：「OLED 面板耗電量較低，提供較高對比，而且比起 Switch 目前使用的 LCD 面板，反應速度可能更快。」

任天堂新品搭載的可能是硬式 OLED 面板，這是一種比智慧手機面板便宜、但無可撓性的替代選項。Switch 還將內建可與電視搭配使用的 4K 超高畫質顯示卡，但這可能擴大 Switch 和電視之間的畫素差距，升高玩家長久以來的怒火。

若與任天堂敲定供貨協議，對三星旗下的三星顯示器 (SDI) 將是一大挹注，其一是因為硬式 OLED 面板價格受供過於求影響而下滑，其二則是有助三星顯示器強化生產計畫。對任天堂而言則能在半導體缺貨干擾面板零組件供應的情況下，獲得三星這個珍貴的夥伴。

Switch 幫助任天堂在最近一季交出 2008 年迄今最佳財報，並調升全年財測。由於電玩主機競爭激烈、加上疫情趨緩，任天堂正設法找到維持新一年度成長的力量。

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