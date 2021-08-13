〈紐約匯市〉PPI顯示通膨壓力仍存在 美元反彈  

美元對主要貨幣周四 (12 日) 反彈，數據顯示美國 7 月生產者價格指數 (PPI) 出現逾 10 年來最大漲幅，反映通膨壓力仍強，經濟復甦帶動的需求仍讓供應鏈持續緊繃。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.1% 至 93.019。

勞工部周四公布，7 月 PPI 比去年同期上漲 7.8%，是該指數推出以來最大漲幅，與前月相比上揚 1%，連續六個月勁揚，且增幅超過市場預期。同日另一份報告顯示，上周首次請領失業救濟金人數再度下滑。

投資人密切關注所有和通膨情勢相關的最新發展，以判斷聯準會 (Fed) 何時開始縮減購債。

Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 說：「美元今天狹幅波動，但保持在波動區間的高檔，因為最新數據再次升高 Fed 縮減購債的壓力。」

美元從 6 月中旬展開上升走勢，在周三的美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 出爐前，一度漲到四個月高點。但由於報告顯示 7 月 CPI 漲勢雖強、但未進一步擴大，稍微減輕 Fed 從量化寬鬆 (QE) 退場的壓力。

英鎊走軟，周四數據顯示英國第 2 季國內生產毛額 (GDP) 季增率 4.8%，符合市場預期，令分析師預期英國央行 (BOE) 暫時不會調整貨幣政策。

比特幣從將近三個月的高點下滑，跌 2.6% 至 44348.59 美元。

截至周五 (13 日) 台灣時間約 6:00 價格：