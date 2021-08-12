堪薩斯Fed總裁：經濟已取得實質進展 是時候收緊貨幣政策

堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 周三 (11 日) 表示，美國經濟正以強勁的速度增長，聯準會(Fed) 的通膨、就業目標取得進一步實質進展，現在是時候開始收回寬鬆貨幣政策，應準備減少債券購買規模。

喬治說，美國透過財政和貨幣政策提供強而有力的支援，幫助經濟走出疫情的陰霾，現在許多消費者已經儲備一定水位的現金，勞動力市場正在反彈，需要的援助較少。

喬治表示：「當然不會要求緊縮貨幣政策，但經濟確實表明，現在是讓貨幣政策恢復正常狀態的時候。」

喬治預計隨著學校重新開學和收回聯邦失業救濟金，勞動力市場將迅速復甦。然而， Delta 變種病毒蔓延可能會使消費者趨於謹慎，或導致新的限制，從而可能減緩復甦。

聯準會官員去年將利率下調至接近零的水準，並同意繼續每月購買 1200 億美元的債券資產，直到通膨和就業目標取得實質進一步進展。

喬治表示，當前通膨飆升、勞動力市場復甦以及需求持續強勁的預期，都顯示減少資產購買的標準可能已經達到，此外，縮減債券購買的時間與利率調整的時間沒有密切的聯繫。

儘管喬治今年沒有貨幣政策投票權，但她確信現在已經非常取得或非常接近取得實質進一步進展。喬治說，由於財政援助的提振美國經濟成長已經達到頂峰，未來成長可能會放緩，但趨勢依然強勁。

喬治預計未來通貨膨脹將放緩，並表示聯準會官員密切關注通膨預期將非常重要，現階段企業比 2、5 年前擁有更多的定價權，而消費者目前肯定更能查覺到通膨的存在。