通膨風暴襲擊拉美 祕魯5年來首度升息、墨西哥連二升

開發中國家正在遭遇通膨風暴，由於消費者物價漲勢高於預期，墨西哥央行周四 (12 日) 宣布將二度上調利率，祕魯宣布 5 年來首度升息，巴西也不顧財政惡化矢言不惜一切代價將通膨預期打回原先目標。

墨西哥央行在 6 月突然升息後，周四再將基準利率上調 0.25 個百分點 (1 碼) 至 4.5%，儘管墨國央行預計通膨是暫時現象，但由於種類、規模和影響時間既廣且長，因此仍可能構成風險。

墨國央行預估通膨率到今年年底為 5.7%，高於 6 月預測的 4.8%。該行表示，由於供應鏈衝擊、食品與能源通膨以及國內需求復甦推升物價，2022 年底通膨率將達到 3.4%，2023 年上半年放緩為 3.1%。

美銀 (BofA) 經濟學家 Carlos Capistran 表示，預計墨西哥央行還會進一步升息，今年年底前將再升息 3 次、每次 1 碼，直到 5.25%。不過，市場預估明年升息步調將放緩，8 次利率會議共將調高 80 個基點。

拉美升息潮

除了墨西哥外，從印度到俄羅斯的開發中國家都面臨通膨壓力，拉丁美洲的巴西和智利也在收緊貨幣政策，哥倫比亞央行也暗示可能很快加入緊縮的行列。

全球央行利率決策變化（圖：Bloomberg）

巴西央行總裁 Roberto Campos Netto 周四表示，儘管巴西財政明顯惡化，仍將不惜一切代價將預期通膨打回原先目標。巴西央行上周將利率提高 1 個百分點 (4 碼)，是 2003 年來最大調幅，並宣布 9 月會再升 4 碼。

巴西 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增 8.99%，高於經濟學家預期。巴西央行預計，2021 年和 2022 年 CPI 將分別上漲 6.88% 和 3.84%，遠高於 3.75% 和 3.5% 的目標。

秘魯同樣受到通膨壓力衝擊，祕魯央行周四宣布將基準利率從 0.25% 上調 1 碼至 0.5%，是 5 年以來首次升息，並將對未來 12 個月的預期通膨率從 6 月的 2.6% 上調至 7 月的 3%。

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