奇異瘦身後股價連日下挫 小摩分析師示警債務危機

奇異 (GE-US) 宣布飛機租賃業務 GECAS 出售給 AerCap 以來，股價已經連跌兩天，AerCap 則勁揚，股價表現兩樣情。摩根大通分析師警告，奇異債務問題迫在眉睫。

奇異周四（11 日）收盤下挫 7.4%，盤中一度挫跌 8.8%，為近一年來最大跌幅。 AerCap 收盤大漲 8.3%。

在出售消息公布前，奇異股價過去半年來累計漲逾 120%，並在本周寫下 52 周新高。

摩根大通分析師 Steve Tusa 警告投資人奇異債務問題迫在眉睫，在奇異資本（GE Capital）將剩餘債務整合到資產負債表後，奇異的槓杆比率將提升至資產的 7 倍左右。

奇異周三宣布把曾是奇異資本旗下最主要的 GECAS 出售給 AerCap。奇異將擁有合併新公司 46% 持股。等到交易在 9 至 12 個月內完成後，將把瘦身後的金融事業奇異資本併入奇異的資產負債表。

奇異執行長 Larry Culp 受訪時表示，出售案是整頓公司的關鍵計畫，目前正盡力簡化營運並償還債務，奇異股東應樂見此交易。他呼籲投資人重點放在奇異的淨債務與 EBITDA（稅前、利息前、折舊及攤銷前的利潤），而不是聚焦在該公司自由現金流的改善。

Tusa 表示，雖然奇異股價因投資人對疫情好轉與經濟復甦前景樂觀而受益，但 漲幅已反映在過去的股價中，他重申對奇異 5 美元的目標價。

奇異董事會成員 Ed Garden 周四被問及大摩分析師 Tusa 的報告時，他表示，奇異的資產負債表並不只有奇異資本的負債，還有 210 億美元的資產。

他說：「目前最重要的是去除風險與槓桿。公司計劃未來將專注於核心事業，並且強化資產負債表，槓桿率要與同行一樣。我們目標是將槓桿率將降到公司資產的 2.5 倍。」

Trian Partners 的創辦人兼投資長 Garden 在 2015 年買進奇異 25 億美元的股票，他表示最近已拋售部分奇異持股，轉投資影視公司 Comcast，「奇異的表現不如投資時的預期，但我仍認同奇異努力的方向。」