Delta打壓原油需求 亞洲已有4買家要求沙國9月減少供貨

Delta 病毒擴散使亞洲多國重啟防疫措施，並打壓原油需求，業界人士透露，亞洲至少已有四家煉油廠要求沙烏地阿拉伯 9 月減少供油。

彭博報導，至少已有一個東南亞客戶、三個東北亞客戶，要求沙國國營石油公司 Saudi Aramco 供油量少於 9 月合約議定的數量，而 Aramco 本周已通知顧客，將按照最新要求供油。Aramco 拒絕對此報導置評。

亞洲多國再次升高旅遊限制，例如，中國的疫苗接種率在全球名列前茅，但這個全球最大原油進口國最近疫情死灰復燃，從南京擴散到半數省分，當局祭出強力防疫措施。

大宗商品市場訊息供應商 ICIS-China 透露，中國石化調降部分工廠 8 月開工率，比 7 月下降 5% 到 10%。

亞洲業者的煉油毛利率低落，目前低於五年平均水準，加上原油價格上漲，讓業者疲於應付。Aramco 已經把阿拉伯輕質和中質原油的價格，調漲到去年 2 月以來最高水準，這使得美國和俄羅斯類似等級原油的價格更具競爭力。

目前布蘭特原油相較杜拜基準原油的溢價，縮小到 6 月中旬以來最低水準，因此大西洋盆地 (Atlantic Basin) 的原油更具吸引力。大西洋盆地多為新興產油國，指包括加拿大、墨西哥、巴西、西非地區的產油國。

新加坡煉油利潤率 (黑) 和布蘭特原油期貨價格 (紅)。來源: Bloomberg

亞洲原油需求減弱的情況，也可能反映在實體市場上。中東和俄羅斯等級的現貨貨物將在接下來幾天開始交易，屆時可能看到此情況。

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