不甩疫情恐慌與增產協議 高盛仍看多油價後市

疫情加劇以及對 OPEC + 增產協議的擔憂，導致油價週一 (19 日) 一度崩跌逾 7%，需求前景的不確定性使外界對油價上漲勢頭感到質疑，不過高盛 (Goldman Sachs) 能源專家認為不用太擔心，油價前景依舊看多。

PVM Oil Associates 駐倫敦高級分析師 Stephen Brennock 週二 (20 日) 發布報告表示，市場顯然對需求前景感到不安，Delta 變種病毒確診案例增加，引發對需求可持續性的質疑。

然而，以 Damien Courvalin 為首的高盛商品策略分析師認為，這僅是一個小小的障礙，原油多頭幾乎不用太擔心。

儘管 OPEC + 上週末就增產協議達成共識，下月起日產量將每月遞增 40 萬桶，但原油市場的平衡似乎較先前更加吃緊。國際能源署 (IEA) 預計，與 OPEC + 沒有達成增產協議情境下的需求相比，今年下半年每日原油供給將短缺 150 萬桶。

高盛表示，變種病毒對需求的潛在影響估計將接近每日 100 萬桶，若疫情可有效降低發展中國家的住院率，則影響可能更少。

鑑於樂觀的復甦前景，再加上 OEPC 產量增長較緩、供應趨緊的預期，高盛對原油市場仍維持先前的看多立場，預計布蘭特原油將在下半年達到每桶 80 美元，但考慮到 Delta 疫情恐打擊短期原油需求，高盛預計今年第 3 季布蘭特原油均價為每桶 75 美元，僅在第 4 季達到 80 美元。

高盛認為，原油市場重定價至更高水平的過程尚未結束，看多的動力將自需求端轉向供給端。

截至台北時間週三 (21 日) 零時許，布蘭特原油期貨價格反彈近 1%，暫報 69.3 美元，油價週一盤中一度跌逾 7%，寫下 5 月以來最低。