變種病毒威脅復甦前景 油價將加劇震盪

原油在上周一 (19 日) 大跌 7.5%、創下去年 9 月以來最大單日跌幅後，連續 2 日走高，市場看好第三季油價持續上漲，但 Delta 病毒帶來的疫情，也將使油價波動更加劇烈。

被用作主要計價指標的西德州原油期貨 (WTI) 上周一崩跌之後強彈，上周三 (21 日) 站回 70 美元大關。瑞銀認為，全球重啓經濟的步伐並不一致，但旅遊、休閒及商業活動正逐漸恢復，帶動石油需求持續回升，預估油價在 9 月底前反彈至 80 美元。

資料來源：CME(芝商所)

不過一些交易商可能沒那麼樂觀，從由石油投資市場押注期權的情況來看，交易商趁油價大跌之際進一步做空，顯示預料油價將繼續走低。

期權市場最新數據反映交易商預測近月油價漲勢可能已結束。根據芝商所 (CME) 分析工具 QuikStrike 資料，西德州原油期權價格未來 30 天漲跌預測指標、意即隱含波動率 (Implied volatility) 周一躍升 41.2%，為 4 月 5 日以來新高。

主要投資大宗商品的對沖基金 Massar Capital Management 投資長 Marwan Younes 表示，這次油價崩跌歸因於市場了解到疫苗無法阻止變種病毒急速擴散，未來各國不可避免將再推出新防疫措施。

鑑於此，Younes 認為油價走勢將加劇震盪，甚至進一步下滑，看至 60~65 美元區間。

雖然基金經理人認為 2020 年油價血崩走勢不太可能重演，但仍抱持謹慎態度，預測國際航線的限制，也將壓抑石油復甦需求。根據國際能源總署預估，儘管全球石油消費逐漸回溫，但 2022 年底前不會回到疫情前水準。

此外，OPEC + 預備將提升產量，伊朗若與華府達成核協議，有助伊朗提高原油出口，也是投資人對油價前景保守的另一個原因。

Delta 變種病毒威脅復甦的不確定性，再加上其他地緣政治的影響，預計會加劇原油市場短期波動，像芝商所的 WTI 原油每週期權這類較短期的期權可能是比較有效的避險工具，因為每週交易操作可更靈活管理事件引起的短期波動性，同時具有較低期權費的優勢，所以適合用作短期部署。