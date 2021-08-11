〈紐約匯市〉關注美國QE退場時機 美元連三紅 兌歐元登逾四個月高點  

美元對主要貨幣周二 (10 日) 攀升，美元對歐元更升抵逾四個月高點，因投資人正在推敲，近期強勁的就業報告是否會促使聯準會 (Fed) 比預期更早啟動量化寬鬆 (QE) 退場。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.1%，是連續第三天升值，約漲到三周高點。

美元近期隨美債殖利率攀升，Fed 縮減購債的可能性正在打壓債券價格，使殖利率走高。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說：「美元是很好的押注，從上周周間以來都是如此。好幾位 Fed 官員的鷹派談話，加上非農就業人口連續第二個月增加超過 90 萬人，再次證明市場的揣測，且可能促使 Fed 在短期內做出縮減購債的決定。」

美國勞工部最新數據顯示，6 月職位空缺數創新高，同時企業增加聘僱，另外，7 月非農就業人口增加 94.3 萬人，是將近一年來最大增幅，工資持續提高。

亞特蘭大聯準銀航總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周一說，美國經濟復甦情況比預期快，Fed 放慢購債步調的時機愈來愈接近。

投資人聚焦本周三將公布的消費者物價指數 (CPI)，本月底在傑克森霍爾(Jackson Hole) 舉行的全球央行年會，以及這段期間 Fed 各官員的公開談話。

歐元匯價走到關鍵水位，歐元兌美元周二貶 0.1% 至 1.1720 美元，接近 1.17 美元關鍵支撐，下一個關鍵是 1.16 美元，如果摜破可能貶得更低，這是去年 11 月美國總統選舉初步結果出爐時的水準。

美元兌日圓升值 0.2% 至 110.575 日圓，美元兌瑞士法郎升值 0.2%。

不過美元兌澳幣走軟，澳幣升值 0.3%。

Delta 病毒開始影響經濟，例如中國等地的疫情反撲，令人擔心內需和國內經濟可能受到衝擊，例如德國 ZEW 調查發現，8 月投資人信心連續第三個月下降。

Chandler 說：「Delta 病毒株正在美國擴散，一些州的疫情達到新高。這是個全球性現象，就連原本抗疫有成的國家，像是東亞地區都飽受 Delta 肆虐之苦，雪梨也封城。」

加密貨幣走軟，比特幣下跌 1.7% 至 45530.05 美元，稍早一度漲到 46759 美元，是三個月高點。以太幣 (ETH) 跌 0.9%，報 3139.15 美元。

截至周三 (11 日) 台灣時間約 6:00 價格：