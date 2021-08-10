高盛：美國失業率明年將減至3.5% 寫50年來最佳成績

美國勞工部上周公布的就業數據優於預期，高盛認為，美國勞動力市場成長的動能將持續到 2022 年。

以 Jan Hatzius 為首的高盛經濟學家，周一 (9 日) 將今年底美國的失業率預測下修至 4.1%，並且認為明年可以來到 3.5%，這將代表美股就業由疫情下復甦，失業率降至 50 年以來最低。

高盛認為，2022 年的就業水準將使經濟實現充分就業。

Hatzius 指出，今年剩下時間裡，就業將進一步穩步增長，其中一個原因是勞動力需求仍然非常強勁。隨著經濟再次重啟、聯邦失業救濟金的到期，以及學校復課，就業機會將有更大的成長空間。

(圖表取自 Yahoo 財經)

在高盛做出這一大膽的預測之前，7 月份的就業數據相當強勁。7 月非農就業人數增加 94.3 萬人，這是自 2020 年 8 月以來的最大增幅。此外，7 月份失業率也由 6 月份的 5.9%，小幅下降至 5.4%。

MKM Partners 首席經濟學家兼策略師 Michael Darda 表示，7 月非農就業為連續兩個月改善，此前供應端阻礙就業增長的因素似乎正在緩解。獲利預期增長和資本支出趨勢的遠期指標，仍指向高於趨勢的增長。

Bleakley 諮詢集團投資長 Peter Boockvar 認為，最重要的是，在 2020 年 3 月和 2020 年 4 月失去 2240 萬個工作機會後，現在已經回復 1670 萬個。

不過，目前大部分崗位缺失存在於休閒業和旅館業。自疫情封鎖措施以來，這些雇主總共裁掉了近 200 萬個工作職務。