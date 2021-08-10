【Wen姐筆記】短多失控盤權 量縮踩煞車？敗部復活得先闖17500關

8 月上旬，台股的基調為敗部復活賽，上周五短多又失去控盤權，昨日跳空開低南下，所幸中鋼傳產龍頭挺身而出，加上台積電拉尾，拉出長下影線，以 17485.15 點作收，成交值縮至 3524 億元。多方要再次上演敗部復活，17500 點城池務必守穩才有機會。短線多空強弱分界為 17447 點。關鍵點位為 17388、17422 與 17520 點。

多方昨日回測 17300 點城池拉出下影線，17300 點兩端哨站為 17282 與 17311 點，務必得挺住，否則空軍來襲力道恐加重。17400 點城池關前還有 17333 與 17355 兩個重要哨站，最好不要再來測試，17400 點城池與兩端哨站 17388、17422 點，要能守穩，多方才有休息整軍等待反攻的機會。多方要繼續打這場敗部復活賽，17447 點到 17500 點城池間，是重要的火線區，17500 點兩端哨站為 17486 與 17520 點，站穩收復才有再度挑戰月線的機會。後續的 17555 點至 17600 點城池，進入月線挑戰區，17600 點城池與兩端哨站為 17588 與 17616 點，站穩多方才有重返榮耀的機會!

但如 17282 點棄守，空襲警報再次響起，17253 與 17200 點城池，務必得挺住，17200 點兩端哨站為 17188 與 17220 點，務必得挺住，否則得提防再次進入 17000 點保衛戰。

多方的反彈，上周五與昨日連吃二場敗仗，是否能夠繼續留在敗部復活賽中，將面臨考驗。短線上由於進入空方疆域，短空控盤，因此習慣做多的投資人得提高警覺，短多如果無法儘快搶回控盤權，仍先以減碼觀望為宜。(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)