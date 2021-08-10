〈台股盤前〉美股疲軟走弱 短線整理格局不變待量能放大突破

台股昨 (9) 日由航空、鋼鐵等群族表現強勁撐盤下，大盤 10 日均線有守，留出長下影線，美股則受新冠疫情持續惡化，油價、金價走跌，美債殖利率走升等因素影響，僅那斯達克指數收紅，台指期夜盤也以平盤作收，估台股近期量能須進一步放大，才可望蓄勢上攻。

美股四大指數 9 日僅那斯達克收紅，小漲 0.16%，收在 14860.18 點，道瓊、標普 500 則從歷史新高後回落，跌幅達約 0.3%、0.09%，費城半導體跌幅也達 0.36%，為四大指數最重，不過，美國參議院民主黨員正式公布 3.5 兆美元基建預算計畫，可望成為支撐經濟的重要支出。

盤面焦點方面，受變種病毒肆虐影響，越南、中國擴大實施管制措施，導致全球海空運供需再度受到衝擊，對貨櫃海運三雄營運有利，萬海第二季純益也達 189.95 億元、年增 1033.98%，每股純益 8.57 元，續創單季新高，7 月營收方面，長榮 7 月營收衝破 450 億元續創高，前 7 月營收更已超越去年全年。

財政部公布 7 月進出口貿易統計，在電子科技類股與原物料價格勁揚下，帶動 7 月出口值 379.5 億美元，年增 34.7%，創歷年單月新高，輕鬆達陣連 13 紅目標，累計前 7 月出口 2448.7 億美元，較去年同期增 31.5%。

台積電 3 奈米製程傳出最新進展，將獲得英特爾採用生產繪圖晶片、伺服器處理器等，而根據規劃，明年第二季將開始投片，明年 7 月放量生產。

另一方面，代工廠 7 月營收出爐，廣達因上月季底效應影響，筆電出貨月減近 1 成，但高單價產品增加，營收達 947.57 億元，為今年單月新高，仁寶則是筆電出貨成長、產品單價也提高，單月營收站上千億元大關，達 1079.88 億元，為今年單月次高，品牌廠宏碁、華碩則受缺料影響出貨，7 月營收都月減雙位數。