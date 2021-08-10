〈台股盤前要聞〉7月出口創單月新高、玉晶光Q3入旺季 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，台灣 7 月出口寫下連 13 紅紀錄，達 379.5 億美元，創歷年單月新高；光學元件廠玉晶光提前告別淡季，7 月營收攀上今年新高，月增 45%。以下是今 (10) 日必看重要財經新聞。

7 月出口 379.5 億美元創歷年單月新高 連 13 紅達陣

財政部昨 (9) 日公布 7 月進出口貿易統計，在電子科技類股與原物料價格勁揚下，帶動 7 月出口值 379.5 億美元，較去年同期增加 34.7%，創歷年單月新高，輕鬆達陣連 13 紅目標。閱讀全文...

玉晶光 Q3 入旺季 7 月營收 16.48 億元創今年新高 月增 45%

蘋果供應鏈玉晶光 (3406-TW) 6 月提前告別淡季，新產品開始出貨後，7 月營收進一步走高，公司昨 (9) 日公布 7 月營收躍升到 16.48 億元，創近 8 個月新高，月增 45.16%，年增 5.37%；前 7 月營收 67.51 億元，年減 7.93%。閱讀全文...

疫情衝擊東南亞紡織供應 宏遠迎轉單成衣事業將轉盈

東南亞多國疫情嚴峻，紡織供應鏈受到嚴重衝擊，不少品牌尋找非東南亞產能應急，遠東集團紡織廠宏遠 (1460-TW) 也迎來轉單，加上既有訂單強勁，下半年成衣事業可望擺脫虧損轉盈，全部廠區都將開始賺錢。閱讀全文...

代工廠 7 月營收 廣達攀今年新高、仁寶站上千億元

代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 昨 (9) 日公布 7 月營收，廣達因上月季底效應影響，筆電出貨月減近 1 成，但高單價產品增加，營收達 947.57 億元，為今年單月新高，仁寶則是筆電出貨成長、產品單價也提高，單月營收站上千億元大關，達 1079.88 億元，為今年單月次高。閱讀全文...

長榮 7 月營收衝破 450 億元續創高 前 7 月已超越去年全年

長榮 (2603-TW) 昨 (9) 日率先貨櫃三雄公布 7 月合併營收，單月營收衝上 458.79 億元，月增 21.62%、年增 168.52%，反映傳統海運旺季的熱絡市況，累計前 7 月長榮合併營收已達 2357.99 億元，年增 125.74%，超越去年全年。長榮說明，營收增長動能，主要來自於運價上漲。閱讀全文...

祥碩 Q2 毛利率飆 54% 創新高 每股賺 11.03 元

高速傳輸介面 IC 業者祥碩 (5269-TW) 昨 (9) 日公布財報，第二季受惠漲價效益、產品組合優化，毛利率衝上 54.14%，創下歷史新高，稅後純益也達 7.63 億元，季增 6.86%，年減 7.3%，每股稅後純益 11.03 元，整體上半年合計 21.38 元，同步改寫新猷。閱讀全文...

下半年續強 財政部看好 8 月出口仍有 2 成以上年增幅

7 月出口值 379.5 億美元，較去年同期增加 34.7%，年增幅 34.7%，創歷年單月新高，財政部預估，下半年表現可望續強，8 月出口仍有 2 成以上增幅，全年進出口更有機會創下近 11 年最強增速。閱讀全文...

世界先進 7 月營收衝破 36 億元 改寫單月新高

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 昨 (9) 日公布 7 月營收達 36.77 億元，衝破 36 億元，受惠晶圓出貨量增加，加上漲價效益帶動，營收月增約 2.9%，年增 35.7%，改寫今年 3 月寫下的新高紀錄；前 7 月累計營收 230.13 億元，年增 22.54%。閱讀全文...

友達 7 月出貨小幅衰退 營收 333 億元仍創近七年同期新高

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (9) 日公布 7 月營收，受面板出貨小幅下滑影響，單月營收約 333.5 億元，較上月減少 1.7%，仍連三個月站穩 300 億元大關，年增 45.6%，為近七年同期新高，累計前 7 月營收 2119.42 億元，年增 51.3%。閱讀全文...