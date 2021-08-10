電子疲弱、航運軟腳 台股跌161點收17323點險守季線

Delta 變種病毒在美國本土肆虐，美股三大指數周一收黑，台股今 (10) 日也開高走低，電子權值股走勢疲弱，航運股無力撐盤，午盤陸續翻黑，拖累指數終場下跌 161.51 點，收在 17323.64 點，勉強守住季線，成交值僅 3500.66 億元。

台積電一路在盤下震盪，終場跌 0.6%，收 591 元；鴻海、聯電大跌超過 3%；日月光投控、國巨、聯詠等電子股也都賣壓沉重；大立光今日進行除息交易，填息幅度約 65%，終場小漲作收。台塑四寶追價意願也受到壓抑，台塑領跌近 2%。

先前漲多 LED、記憶體、被動元件、PCB 等族群，今日普遍遭到調節，不過，ABF 載板三雄走勢分歧，欣興股價下挫近 3%，景碩逆勢上漲近 3%，南電則在平盤遊走。

長榮、萬海等航運股財報、營收報喜，激勵運輸股早盤走高，長榮一度漲至 148.5 元，不過，上檔遇月線反壓，股價翻黑跌逾 2%，萬海、陽明同樣開高走低。台驊控股上半年 EPS 達 16.75 元，為目前上市航運獲利王，今天一度大漲逾 7%，終場收漲 2%。

關注焦點個股，世界先進受惠漲價效益，7 月營收衝破 36 億元，改寫單月新高，今日股價一度大漲逾半根停板，最高來到 156 元，改寫天價，終場則收 146.5 元。聚積上半年每股賺 3.55 元，已超越去年全年的水準，7 月營收也創歷史新高，激勵股價亮燈漲停，達 176.5 元。