【日盛投顧】指數回測10日均線

◆盤勢分析

1. 台股早盤開低走低，盤中買盤支撐力道湧現，尾盤跌幅收斂並收長下引線，終場指數下跌 41.13 點，跌幅 0.23%，收在 17,485.15 點，成交金額為 3,514.04 億元。三大法人合計賣超 99 億元：外資賣超 73.52 億元、投信買超 0.14 億元、自營商賣超 25.62 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量縮，後市價量不宜背離，方有望反彈。

（2）、均線：指數守於 10 日線上，支撐為 17,200 點附近，壓力為 17,700 點附近。

（3）、技術指標：K 值進入超買區，短期需留意回檔風險。

3. 櫃買指數跌破短天期均線，尾盤收在 217.34 點，下跌 2.30%，支撐為 210 點附近，壓力為 221 點附近。

4. 台股選股方向可留意航空、原物料、自行車、隱形眼鏡、高爾夫球、金融等族群。

航空、鋼鐵、玻璃陶瓷、自行車、電子通路等強勢

1. 航空：在海運仍塞港缺櫃的狀態下，海轉空貨運量增加，且下半年進入空運傳統旺季，航空貨運需求大增，加上因大陸疫情衝擊及大量減班下的轉單效益，進一步推升航空運價，相關個股如 2610 華航、2618 長榮航、5609 中菲行週一均亮漲停燈號。

2. 鋼鐵：隨著俄羅斯、越南、中國大陸等國抑制鋼品出口，業界預期此舉將使得全球鋼鐵供應吃緊的情況更為嚴峻，供不應求下鋼價將呈現「易漲難跌」狀況，相關個股如 2002 中鋼、2014 中鴻、2031 新光鋼等走強，另外如 2006 東和鋼鐵、2027 大成鋼、9958 世紀鋼等週一皆有 2% 以上漲幅。

3. 玻璃陶瓷：美國基建計畫加速 5G 佈建，國內玻纖布廠，也受惠高階印刷電路板（PCB）重要原料需求，帶來龐大轉型商機，而 2021 年玻璃市場在上半年淡季不淡，下半年旺季來臨，加上需求持續，產業長期展望正向，相關個股如 1802 台玻、1810 和成等週一股價表現佳。

4. 觀盤重點：台股今日盤面資金聚焦於原物料、航空等類股，顯示傳產股相對較為強勢，而中小型電子股則多處震盪格局，因資金輪動速度較快，操作上需適度分散，不宜單股追高重壓，建議可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意航空、原物料、自行車、隱形眼鏡、高爾夫球、金融等族群。