〈紐約匯市〉數據利多蓋過Delta疑慮 美元連二升 商品貨幣走軟  

在美國亮麗的經濟數據激勵下，美元對主要貨幣周一 (9 日) 攀升至逾兩周高點，在此同時，交易員持續關注 Delta 病毒導致美國疫情再度擴大。油價下跌，澳幣、加幣都走軟。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.09% 至 92.937，是 7 月 23 日以來最高，距離四個月高點 93.194 不遠。

周一公布的數據顯示，美國 6 月 JOLTs 職位空缺數創新高，企業聘僱增加。美國勞工部上周五公布，7 月非農就業人口增加 94.3 萬人，是將近一年來最大增幅，工資也持續提高，這帶動 DXY 當天大漲，因市場預期聯準會 (Fed) 可能加快收緊政策的腳步。

ForexLive 首席外匯分析師 Adam Button 說：「就業數據浮現好轉的跡象，同時 Delta 病毒推升疫情疑慮，讓市場掙扎。我認為市場正在屏息等待疫情發展，這導致外匯市場進入靜止狀態。」

Delta 病毒株肆虐之下，美國新增確診和住院人數都攀升到六個月高點。

歐元貶值 0.2%。英鎊兌美元小幅貶值 0.1% 至 1.3855 美元，但對歐元仍接近去年 2 月來最高水準，英鎊對歐元已經連續三周升值。

瑞士法郎兌美元走軟，貶值 0.6%。日圓大致持平，報 110.28 日圓兌 1 美元。

油價大跌，大宗商品貨幣受到打壓，澳幣兌美元貶值 0.3% 至 0.7334 美元，加幣兌美元貶值 0.2% 至 1.26 美元。

根據上周五的統計，投資人仍押注美元將升值，但上周的淨多頭部位下降。

加密貨幣勁揚，比特幣漲至將近三個月高點，上漲 5.7% 至 46352.66 美元。以太幣 (ETH) 也漲 5.27%，報 3174.27 美元。

截至周二 (10 日) 台灣時間約 6:00 價格：