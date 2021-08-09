黃金由早盤急殺後縮減跌幅 美國就業數據佳引爆賣壓

黃金期貨在亞洲周一 (9 日) 早盤大幅下殺，上周五公布的美國就業數據強於預期，引發巨量賣壓。

隨著亞洲市場開盤，黃金期貨下跌近 100 美元，一度跌至 1677 美元低點，不過稍後跌幅縮減，至台北時間下午 13:09，黃金期貨報 1739 美元，當日下跌 1.2%。白銀期貨報 23.887 美元，跌約 1.8%，鉑金也跌 0.18%，報 971.35 美元，跌幅均有所收斂。

金價走勢 (圖表取自 KITCO)

Zero Hedge 指出，隨著全球 COVID-19 疫情爆發，這是現貨黃金市場自 2020 年 4 月以來最嚴重的兩天跌幅。

對於市場強於預期的就業數據做出反應，黃金和白銀的拋售從上周五就已經展開。美國 7 月份新增就業 94.3 萬，高於預期的 87 萬，創下去年 8 月來最大增幅。失業率也下降到 5.4%。在這份報告中，民營部門和製造業就業都成長，且薪資的月率、年率均強勁。

RJO 期貨資深商品經紀人 Daniel Pavilonis 表示，這一就業數據帶來美元利多，將推高殖利率，而黃金則做出了相反的反應。

一些分析師表示，周日的主要拋售是由於在低交易量環境下執行的大量賣單。

金價急跌後回升 (圖表取自 Zero Hedge)

Ira Epstein Division of Linn and Associates 主管 Ira Epstein 表示，利率可能已經觸底的想法，造成一些人想要拋售對金屬的通膨押注，這導致在周日晚間清淡的交易時段，出現重大的價格變化，其背後似乎有保證金交易被迫拋售。

道明證券全球策略主管 Bart Melek 表示，周五的下挫可能是金價的暫時回落，但在這種趨勢下，金價可能跌破 1730 美元。

不過，Melek 並未放棄黃金，他認為，Delta 變種病毒流行代表著黃金的上行風險。「目前，金價不太可能徹底崩盤。Delta 變種仍然會傳來一些負面消息。」道明的戰術目標是 1730 美元。