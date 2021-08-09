美國經濟指標強勁、受FRB副主席發言影響美元上漲 本周關注美國CPI

強勁的美國經濟指標，受 FRB 副主席發言影響美元上漲

上週前期，因發佈的美國 ISM 製造業指數低於市場預測，美元走弱。

但是，在後期的星期四發佈的美國 ISM 非製造業指數創歷史新高，以及し FRB 的克拉里達副主席表示，在年內將發佈縮減購債，以及準備在 2023 年開始加息的展望，受其影響，美國公債殖利率上升，美元被回購。 另外，因在週末發佈的美國非農數據也超出市場預測，也成為了推動美元上漲的好材料。

美國股市雖然一直在高價位區域波動，後期強勁的美國經濟指標令市場安心，持續走強，主要股指創歷史新高。

參考數據

【美國非農就業人數變化】

【美國失業率的變化】

【美國 ISM 經濟指數的變化】

【美元指數、S&P500、美國公債殖利率（10 年、2 年）、黃金的變化】

由上至下，美元指數、S&P500、美國公債 10 年殖利率、美國公債 2 年殖利率、黃金的變化



【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】



雖然一直以長期殖利率為中心在下跌，但是在後期週末反彈加強

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY



【最近 5 週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】



最近雖然一直是下跌趨勢，但是在上週末整體呈上漲趨勢。

【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D 圖）】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

關注美國消費者物價指數、英國 GDP 初值等

這週美國將發佈消費者物價指數。

雖然預測其結果應該持續強勁，但是如果超出市場預測的話，也將會意識到收緊寬鬆政策，這樣的話將會支撐美元上漲，也會成為股市上行的壓力，還請多加注意。

英國也將發佈第 2 季度的 GDP 初值。在先進國家中疫苗接種進度良好的英國 GDP 將恢復到什麼程度，也將會受到市場關注。

另外，美國國會關於拜登總統的基礎設施法案進展，以及新型冠狀肺炎感染擴大的報告等，都有可能成為推動市場的材料，還請多加注意。

【美國消費者物價指數的變化】

主要貨幣的強弱

上週的外匯如前所述，美元雖然在前期走弱，但是在後期反彈，這一週總的來說美元也是比較強勢。另外，除了紐元受紐西蘭的失業率下降的影響走強之外，澳元也比較強勢。

相對來說，瑞郎、歐元、日圓等利率較低的貨幣走軟。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖來看，一直強勁的日圓、瑞郎開始停滯，而最近美元開始穩步上漲。



【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

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近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場

美國股指 CFD 持續在高價位區域波動後，在週末堅挺上漲。有部分指數並創歷史新高，今後能否持續走強也將受到關注。

歐洲市場

歐洲股指 CFD 維持上週的強勢，持續在高價位區域波動。

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲的股指 CFD 中，一直受壓下跌的中國與台灣股指雖然挺住，但是上漲實力任然疲軟。整體來說，大多數指數都是緩慢上漲。

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤之間的相關性來看，USD/JPY 與 EUR/USD 的負相關性很高，而 GBP/USD 與 AUD/USD 的相關性很高，可以看出歐元與日圓在兌美元上的走勢相近，英鎊與澳元在兌美元上的走勢相近。但是，這兩組的相關性並不太高，所以，美元在兌主要貨幣上，整體的走勢並不相近。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

相對來說，美元 / 日圓與日圓交叉盤之間可以看出一些相關性。不過，除了 EUR/JPY 與 AUD/JPY、NZD/JPY 的相關性較低之外，ZAR/JPY 與其他貨幣對的相關性也較低，所以，美元 / 日圓與日圓交叉盤之間的相關性也並不太高。

【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

從上週的主要貨幣與美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）的相關性中來看，US500 與美元直盤中的 USD/JPY 有較高的相關性，與 EUR/USD 有較高的負相關性，而與 GBP/USD 以及 AUD/USD 的相關性較低。US500 與日圓交叉盤之間的結果是與 GBP/JPY、AUD/JPY 的相關性較高，與 EUR/JPY 的相關性較低。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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